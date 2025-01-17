Никогда так не делайте: 7 вещей, которые не стоит держать в гараже

Гараж – это многофункциональное пространство в доме, которое часто используется для хранения вещей. Но это не означает, что любой предмет подходит для этого места.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, есть вещи, которые категорически не стоит хранить в гараже, чтобы избежать повреждений, уменьшить беспорядок и обеспечить безопасность. Что входит в этот перечень, рассказываем далее.

К теме Без них – как без рук: проверьте свой гараж и узнайте, есть ли в нем все необходимые инструменты

Важные документы

Жара и влажность в гараже могут привести к порче бумажных изделий. Важные документы могут стать хрупкими, покрыться плесенью или привлечь вредителей. Чтобы этого избежать, лучше хранить их в огнеупорном сейфе в помещении.

Электроника

Гаражи могут превратиться в сауны летом и морозильные камеры зимой, что является губительным для электроники. Изменения температуры и влажности могут быстро повредить устройства. Лучше хранить электронику в комнатах со стабильными условиями.

Одежда и ткани

Ткани, такие как шелк или шерсть, в гараже легко могут быть повреждены молью, плесенью или плесенью из-за высокого уровня влажности. Желательно хранить одежду и другие тканевые изделия в шкафах или специальных контейнерах в помещении.

Картины и другие произведения искусства

Если предмет имеет сентиментальную или материальную ценность, не держите его в гараже. Картины и другие изделия могут повредиться из-за влаги, перепады температур или нашествие вредителей.

Еда и напитки

Эксперты предупреждают, что гараж не является местом для хранения продуктов или напитков, в частности вина. Влажность и жара могут способствовать порче пищи, а грызуны и насекомые легко найдут доступ к вашим запасам. Вино же также требует стабильной среды для надлежащего хранения.

Пропановые баллоны и химикаты

Хранение пропановых баллонов или химикатов в гараже может быть опасным. В жаркую погоду существует риск утечки газа, что может привести к взрыву. Баки следует держать в хорошо проветриваемых открытых местах.

Деревянная мебель

Дерево чувствительно к влажности и температурным колебаниям. Из-за этого деревянная мебель может искривиться, потрескаться или стать домом для насекомых. Лучше найти место для таких вещей в более надежном помещении.