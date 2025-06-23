Ламинат или натяжной потолок: что первым делать во время ремонта

Во время ремонта следует придерживаться четкого алгоритма действий, ведь правильная последовательность позволит сэкономить бюджет, не повредить новые материалы и сделать действительно качественное обновление. Так, часто возникает вопрос, что делать первым – натяжной потолок или ламинат.

Доподлинно известно, что все ремонтные работы следует делать сверху вниз. Впрочем, работает ли это правило во время монтирования натяжного потолка и ламината – сообщает 24 Канал.

Интересно 7 полезных идей, как использовать старые коробки из-под обуви дома

Что делать первым во время ремонта

В общем, есть неписаное правило, что все ремонты выполняются сверху вниз. Так, сначала оформляется потолок, потом стены и только в конце – пол. Если в вопросе наклеивания обоев и монтажа натяжного потолка еще можно нарушить алгоритм, но в этом случае лучше этого не делать.

Дело в том, что при монтаже натяжного потолка будет использоваться различное оборудование, инструменты и лестницы. Все это может повредить и поцарапать ламинат, если пол застелить раньше. Случайные падения инструментов могут оставить вмятины, сколы или даже сломать древесину.

Кроме того, натяжной потолок меняет микроклимат помещения. Когда он уже установлен, то древесина имеет время "вылежаться" и адаптироваться к новому температурному режиму. Если же сначала постелить ламинат, а после монтировать натяжной потолок, то древесина может лечь неправильно.

Если уж так получилось, что ламинат постелили раньше, чем установили натяжной потолок, то пол следует защитить. Сначала стоит накрыть ламинат тканью и пленкой, а под лестницу – обязательно положить плотный картон.

Некоторые специалисты советуют вообще накрыть ламинат щитом фанеры. Это защитит и от механических повреждений, и от температурных скачков во время монтирования потолка.