Достеменно відомо, що всі ремонті роботи варто робити згори донизу. Втім, чи працює це правило під час монтування натяжної стелі та ламінату – повідомляє 24 Канал.

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Що робити першим під час ремонту

Загалом, є неписане правило, що усі ремонти виконуються згори донизу. Так, спочатку оформлюється стеля, потім стіни та лише наприкінці – підлога. Якщо у питанні наклеювання шпалер та монтажу натяжної стелі ще можна порушити алгоритм, але у цьому випадку краще цього не робити.

Річ у тім, що під час монтажу натяжної стелі буде використовуватися різне обладнання, інструменти та драбини. Усе це може пошкодити та подряпати ламінат, якщо підлогу застелити раніше. Випадкові падіння інструментів можуть залишити вм'ятини, сколи чи навіть зламати деревину.

Крім того, натяжна стеля змінює мікроклімат приміщення. Коли вона вже встановлена, то деревина має час "вилежатися" та адаптуватися до нового температурного режиму. Якщо ж спочатку постелити ламінат, а після монтувати натяжну стелю, то деревина може лягти неправильно.

Якщо вже так вийшло, що ламінат постелили раніше, аніж встановили натяжну стелю, то підлогу слід захистити. Спочатку варто накрити ламінат тканиною та плівкою, а під драбину – обов'язково покласти щільний картон.

Деякі фахівці радять взагалі накрити ламінат щитом фанери. Це захистить і від механічних пошкоджень, і від температурних стрибків під час монтування стелі.