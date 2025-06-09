На етапі монтажу натяжної стелі часто виникає питання, що робити першим – стелю чи клеїти шпалери. Відповідь на нього дає 24 Канал.

Цікаво Пилососити чи підмітати спершу: відповідь вас здивує

У якій послідовності робити ремонт

Правильне планування ремонту – це вже запорука успіху. Усі спеціалісти говорять, що ремонт завжди слід робити згори донизу.

Так, фахівці рекомендують наступний алгоритм дій:

демонтаж старого покриття підлоги, стін та стелі,

зачистка усіх поверхонь у кімнаті,

вирівнювання стелі, стін та підлоги,

оздоблення стелі (фарбування, натяжна стеля, шпалери тощо),

декоративне оздоблення стін (фарбування, штукатурка, шпалери),

встановлення підлоги.

Цей алгоритм поширюється й на встановлення натяжної стелі. Відтак, спочатку слід монтувати її, а вже після – клеїти шпалери чи фарбувати стіни. Річ у тім, що такий алгоритм ремонту значно спрощує багато процесів, а також дозволяє уникнути проблем.



Коли краще робити стелю / Фото Freepik

По-перше, якщо поклеїти шпалери перед тим, як монтувати стелю, то з дуже високою ймовірністю, потім вони можуть пошкодитися чи забруднитися.

По-друге, монтаж натяжної стелі відбувається за високих температур. ПВХ-плівку нагрівають до 60 – 70 градусів, а деякі види шпалер можуть не витримати таких температур.

По-третє, якщо шпалери клеїти після монтування натяжних стель, то це гарантуватиме ідеальне прилягання. Крім того, це дозволить зекономити матеріали, адже шпалери будуть підрізатися під саму конструкцію.

Однак, якщо мовиться про натяжну стелю з тканини, то її можна монтувати й після того, як поклеїти шпалери. Її встановлення виконується зовсім в інших умовах, тому можна порушити алгоритм.

Раніше 24 Канал розповів, що спочатку фарбувати – стіни чи стелю. Дехто вважає, якщо робити все акуратно, то послідовність неважлива, однак така думка є хибною.