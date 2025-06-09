На этапе монтажа натяжного потолка часто возникает вопрос, что делать первым – потолок или клеить обои. Ответ на него дает 24 Канал.

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В какой последовательности делать ремонт

Правильное планирование ремонта – это уже залог успеха. Все специалисты говорят, что ремонт всегда следует делать сверху вниз.

Так, специалисты рекомендуют следующий алгоритм действий:

демонтаж старого покрытия пола, стен и потолка,

зачистка всех поверхностей в комнате,

выравнивание потолка, стен и пола,

отделка потолка (покраска, натяжной потолок, обои и т.д.),

декоративная отделка стен (покраска, штукатурка, обои),

установка пола.

Этот алгоритм распространяется и на установку натяжного потолка. Поэтому, сначала следует монтировать его, а уже после – клеить обои или красить стены. Дело в том, что такой алгоритм ремонта значительно упрощает многие процессы, а также позволяет избежать проблем.



Когда лучше делать потолок / Фото Freepik

Во-первых, если поклеить обои перед тем, как монтировать потолок, то с очень высокой вероятностью, потом они могут повредиться или испачкаться.

Во-вторых, монтаж натяжного потолка происходит при высоких температурах. ПВХ-пленку нагревают до 60 – 70 градусов, а некоторые виды обоев могут не выдержать таких температур.

В-третьих, если обои клеить после монтажа натяжных потолков, то это будет гарантировать идеальное прилегание. Кроме того, это позволит сэкономить материалы, ведь обои будут подрезаться под саму конструкцию.

Однако, если говорится о натяжном потолке из ткани, то его можно монтировать и после того, как поклеить обои. Его установка выполняется совсем в других условиях, поэтому можно нарушить алгоритм.

Ранее 24 Канал рассказал, что сначала красить – стены или потолок. Некоторые считают, если делать все аккуратно, то последовательность неважна, однако такое мнение ошибочно.