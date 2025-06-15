Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, насправді ці, на перший погляд, непотрібні речі можуть стати у пригоді. Старі коробки з-під взуття – це зручний, дешевий і креативний ресурс для організації простору чи рукоділля. Що з них можна зробити, розповідаємо далі.

До теми Чарівний фонтан із чайного сервізу: створюємо романтичну прикрасу для саду своїми руками

Роздільники для шухляд

Коробки з-під взуття чудово підходять для організації простору всередині шухляд – як у спальні, так і на кухні. Їх можна розрізати на секції потрібної висоти та використовувати для сортування білизни, аксесуарів або кухонного приладдя. Це бюджетний і зручний спосіб зробити з безладу порядок.

Органайзер для коштовностей або документів

Коробка легко перетворюється на мінікомод для зберігання прикрас. Просто додайте тканину на дно та створіть перегородки для кілець, сережок і ланцюжків. Також такі коробки підходять для зберігання чеків, важливих паперів або канцелярії – щоб усе було під рукою, але не створювало візуального шуму на столі.

Мініатюрний сад

Зробити мінігород у коробці – цікава ідея для сімейного дозвілля з дітьми. Прикрасьте коробку, зробіть отвори на дні для дренажу, наповніть ґрунтом і висадіть зелену цибулю, мікрозелень або квіти. Такий проєкт розвиває у дітей любов до природи й відповідальність.

Картонний ляльковий будиночок

Зі старих коробок можна створити справжній багатоповерховий ляльковий дім. Достатньо кількох коробок, ножиць, фарб і фантазії – і у вас уже є простір для гри. Це не тільки веселе заняття, а й чудова можливість провести час разом із дитиною.

Картонні коробки завжди можна використати у господарстві / Фото Freepik

Перероблювання

Якщо рукоділля – не ваше, коробку завжди можна просто переробити. Картон – цінний матеріал для вторинної сировини, і відправивши коробку до відповідного контейнера, ви зробите внесок у зменшення сміття та парникових газів.

Підвісна полиця

Коробки з-під взуття можуть стати бюджетною заміною підвісних полиць у шафі. Їх можна склеїти, скріпити мотузками й підвісити – для зберігання взуття, шарфів, ременів чи інших дрібниць. Така конструкція допоможе зекономити простір і тримати все впорядковано.

Скринька для спогадів

Коробка може стати вашим особистим архівом. Фото, квитки з подорожей, записки – усе це можна зберігати в одній скриньці. Це простий, але дуже цінний спосіб зберегти важливі моменти життя. Її легко заховати в шафу або під ліжко, щоб іноді переглядати й згадувати приємне.

До слова, коробки для взуття – не єдина річ, яка опиняється на смітнику частіше, ніж потрібно. Також недооціненими є дерев'яні піддони, з яких можна зробити стильні лавки своїми руками.