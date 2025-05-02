7 вещей, которые привлекают вредителей в дом
- Некоторые, казалось бы, обычные вещи могут привлекать вредителей в дом. К примеру, цветочные ароматы свечей или освежителей воздуха может привлекать мух и муравьев.
- Чтобы защитить дом от вредителей, следует поддерживать чистоту, чтобы насекомые не имели доступа к пище, воды и мест, где бы они могли поселиться.
Нередко хозяева задаются вопросом, откуда берутся вредители в доме? Однако привлекать их в дом могут элементарные вещи.
Что "приглашает" вредителей в дом – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
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Цветочные и фруктовые ароматы
По словам экспертов, некоторые цветочные и фруктовые ароматы могут привлекать вредителей, таких как муравьи, мухи и даже грызуны, которые ищут источник пищи Цветочный запах может исходить от ароматической свечи или освежителя воздуха, но вредители этого не знают и считают, что источником являются цветы, производящие нектар.
Так же, как корзина с фруктами и спелыми бананами будет привлекать мушек, тараканов или других вредителей.
Роутеры, игровые консоли и сетевые фильтры
Тараканы и постельные клопы любят тепло роутеров, игровых консолей и сетевых фильтров. В этих местах они любят гнездиться не только из-за тепла, но и крошки пищи, которые могут попадать внутрь.
Влажные швабры и губки
Влага – одна из самых распространенных вещей, которая привлекает вредителей в помещении. Однако речь идет не только о воде в открытом доступе, но и о влажных швабрах или губках, которые могут стать рассадником для мух и тараканов.
Чтобы предотвратить это, всегда сушите швабры и губки на воздухе, а также очищайте их в соответствии с инструкциями.
Лежанки и игрушки для домашних животных
Лежаки и мягкие игрушки домашних любимцев могут привлекать вредителей, если их вовремя не очищать. Чтобы предотвратить появление вредителей в доме, важно регулярно мыть кровать, игрушки и аксессуары пушистого любимца. Делать это стоит хотя бы дважды в месяц.
Тканевые и джутовые продуктовые сумки
Многоразовые пакеты для продуктов являются экологически чистой альтернативой одноразовым пластиковым пакетам и вообще считаются экологически чистым выбором, который полезен для планеты и дома. Однако они на самом деле могут вызвать появление вредителей. Дело в том, что в таких сумках и пакетах можно принести домой яйца моли или тараканов, поэтому такие пакеты и сумки следует часто стирать.
Негерметичные вентиляционные отверстия и отверстия вокруг розеток
Вредители могут попасть в дом через трещины и щели. Однако говорится не только о фундаменте, но и отверстия дымохода или вентиляции. Более того, особенно вредителей привлекают отверстия вокруг розеток, которые не используются.
Беспорядок
Поддержание чистоты – лучшая гарантия защиты от вредителей. В беспорядке тараканы, грызуны и другие вредители легко могут найти место для жизни. Мусор, старые картонные коробки или куча остатков пищи привлечет немало вредителей, поэтому важно поддерживать чистоту в доме.