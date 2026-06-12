Какие цветы, овощи и фрукты посадить в июне, чтобы получить пышный и урожайный сад

Июнь считается одним из лучших месяцев для посадок в саду и на огороде. Почва уже хорошо прогрелась, солнца много, поэтому растения быстро приживаются и активно растут.

В это время еще не поздно засадить сад цветами, овощами, травами и даже некоторыми фруктами – главное обеспечить регулярный полив и уход. Об этом пишет Homes and gardens.

Смотрите также Чем опрыскивать помидоры во время цветения, чтобы получить щедрый урожай

Что можно сажать в июне?

В июне можно высаживать летние цветы и быстрорастущие однолетники,, которые быстро зацветают и украшают клумбы. Среди самых популярных – космея, бархатцы, циния, подсолнухи, настурция и целозия. Их можно сеять прямо в открытый грунт или сначала выращивать рассадой. Они быстро взойдут и будут цвести почти до осени, особенно если регулярно удалять увядшие цветы.

Настурция быстро всходит и цветет почти до осени / Фото Pinterest

Также самое время высаживать летние клумбовые растения,, которые обеспечивают яркий сад в течение всего сезона. К ним относятсяпетунии, бегонии, пеларгонии (герань), лобелии, импатиенс, колеус и нагетки. Они хорошо растут в контейнерах, на клумбах и в кашпо. Важно сразу после посадки обеспечить им обильный полив и питательную почву, желательно с компостом или перегноем.

В июне можно сажать и многолетние растения,, которые будут украшать сад годами. Это эхинацея, рудбекия, ромашка, астильба, пентемон, молочай и морозостойкие герани. После посадки землю вокруг них обычно мульчируют, чтобы удержать влагу и защитить корни от жары. В случае сильной жары молодые растения иногда притеняют, чтобы они не испытывали стресса.

Астильба – одно из многолетних растений, которое стоит посадить в июне / Фото Pinterest

Отдельную группу составляют теплолюбивые овощи,, которые именно в июне лучше всего высаживать в открытый грунт или теплицу. Это томаты, огурцы, кабачки, баклажаны, сладкий перец, тыквы, кукуруза и бамия. Они нуждаются в стабильном тепле (примерно 18– – –20 градусов и выше) и хорошо реагируют на обильный,, но не поверхностный полив. Глубокий полив каждые несколько дней помогает им формировать крепкую корневую систему.

Также в июне можно сеять быстрорастущие культуры для быстрого урожая. Это редис, салат, шпинат, руккола, свекла и пак-чой. В более прохладных регионах это даже последний шанс получить еще один урожай до жары, ведь летом эти растения могут быстро «пойти в стрелку». Для непрерывного сбора урожая их часто высевают несколько раз с небольшим интервалом.

Отдельно стоит упомянуть культуры для осеннего и зимнего урожая. В июне высаживают брюссельскую капусту, брокколи, цветную капусту, кейл, порей и сельдерей. Они растут медленно, поэтому их сажают заранее, чтобы осенью и зимой получить стабильный урожай. Чтобы защитить почву и сохранить влагу летом, эти грядки часто мульчируют органическими материалами.

Если сельдерей посадить в июне, то осенью можно получить урожай / Фото Pinterest

Не менее важными являются травы и ароматические растения. В теплую погоду хорошо растут базилик, укроп, петрушка, кориандр, эстрагон и укроп. Более выносливые травы, такие как чтимьян, розмарин, орегано и мята, также можно высаживать.

Помимо кулинарных трав, в июне часто высаживают и лекарственные растения – лаванду, календулу, ромашку и эхинацею.

Из фруктов в июне обычно сажают клубнику в виде рассады, а также начинают выращивать дыни и арбузы. Для них важно, чтобы почва была хорошо прогрета (примерно от 20 градусов и выше), и чтобы растения получали много солнца. Если семена не были посеяны ранее, лучше использовать готовую рассаду.

Основные правила июньского садоводства просты:

не допускать пересыхания почвы,

поливать глубоко,, а не поверхностно,

регулярно прополать сорняки и подкормить растения после посадки.

В жару молодые посадки иногда нуждаются во временном затенении, чтобы лучше адаптироваться.

Ранее мы писали о том,, как обрезать помидоры в июне, чтобы удвоить урожай. Начинать стоит, когда растение вырастет примерно до 30 сантиметров. Боковые побеги лучше удалять каждые 1– – –2 недели, пока они маленькие. Обрезать томаты рекомендуют в сухую погоду и утром. Также важно дезинфицировать секатор, если растения больны.