6 обязательных домашних заданий, которые стоит выполнять каждую субботу

Даже если вы не убираете ежедневно, некоторые домашние дела следует выполнять еженедельно, чтобы поддерживать чистоту и гигиену.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, именно регулярность в базовых задачах делает дом приятным для жизни и проще в обслуживании. Если у вас есть несколько свободных часов в субботу, уделите внимание этим шести пунктам.

К теме Есть веская причина: почему лучше не застилать кровать сразу после пробуждения

Стирка постельного белья

Постельное белье накапливает пот, отмершие клетки кожи и пылевых клещей, поэтому еженедельная стирка – не роскошь, а необходимость. Это улучшает гигиену, способствует более качественному сну и продлевает срок службы белья.

Дезинфекция поверхностей, которых часто касаются

Дверные ручки, выключатели света, пульты, клавиатуры, телефоны, ручки шкафов – все это быстро накапливает бактерии, жир и грязь. Однако эти места чаще всего остаются без внимания во время уборки. Потратьте немного времени каждую неделю на их очистку и дезинфекцию.

Чистка мусорных баков

Не ограничивайтесь выбрасыванием мусора – регулярно мойте сами баки изнутри и снаружи. Даже с использованием пакетов, контейнеры все равно загрязняются и плохо пахнут. Для чистки можно воспользоваться мягкой тряпкой и обычным средством для мытья посуды.

При регулярной уборке дом всегда остается в хорошем состоянии / Фото Freepik

Уборка ванной комнаты

Ванная комната требует еженедельного ухода. Начать можно с мытья зеркал, а потом стоит обратить внимание на плитку в душевой. И, конечно, не забывайте об унитазе: чистить нужно не только изнутри, но и снаружи, включая ободок.

Очистка ключевых зон на кухне

Кухня быстро накапливает грязь, но и быстро убирается, если делать это регулярно. Протирайте плиту, микроволновую печь, мойку и ручки кухонной техники. Раз в неделю уделите внимание холодильнику: протрите полочки, проверьте сроки годности продуктов и выбросите все лишнее.

Мытье полов

Это завершающий штрих в еженедельной уборке. Эксперты рекомендуют оставлять мытье пола на конец, во избежание повторного загрязнения.

Кстати, независимо от частоты уборки, есть несколько типичных ошибок, от которых стоит отказаться, ведь они делают дом еще более грязным.