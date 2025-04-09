Как дом может выдавать свой возраст: признаки устаревшего интерьера

Когда вы впервые переехали в собственный дом, интерьер был олицетворением вашего вкуса. Возможно, вы стремились создать классическую атмосферу, которая не выйдет из моды с годами, или наоборот – следили за трендами. Но со временем все меняется: наши предпочтения, стиль, а вместе с ними – и ощущение современности в интерьере.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые элементы, что когда-то казались актуальными, сегодня могут выглядеть безнадежно устаревшими. Какие признаки, по мнению дизайнеров, превращают дом в "капсулу времени", рассказываем далее.

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Кухня со вкусами прошлого

Среди крупнейших признаков старинных дизайнов есть кухни, оформленные в теплых оранжево-золотых тонах с текстурированными стенами и массивной мебелью.

Такой дизайн когда-то ассоциировался с итальянским шармом, но сейчас считается устаревшим. Дизайнеры советуют освежить интерьер: заменить или перекрасить мебель, избавиться от тяжелых штор и переосмыслить палитру.

Гранитные и плиточные столешницы

Гранит когда-то был синонимом роскоши, но сегодня он уже утратил свои позиции. А плиточные столешницы – вообще "антитренд". Кварц, мрамор или камень не только выглядят современнее, но и практичнее в уходе.

Антиквариат неподходящего масштаба

Антикварная мебель имеет свой шарм, но не всегда гармонирует с размерами современных домов. Маленькая консоль с начала XX века может "потеряться" в просторной столовой. Стоит адаптировать антиквариат – например, совместить его с новыми предметами или использовать в другой комнате.

Некоторые элементы дизайна хорошо указывают на его устарелость / Фото Pexels

Оранжевая древесина

Шкафы или пол из древесины с ярко-оранжевым оттенком – еще один маркер прошлого. Такой цвет ассоциируется с началом 2000-х и способен визуально "старить" пространство. Новый лак нейтрального оттенка – простой способ обновить интерьер.

Мелкие узоры обоев

Обои вернулись в моду, но важно выбирать правильный принт. Избегайте дамасских узоров или листьев – эти мотивы четко сигнализируют об интерьерах прошлых десятилетий. Лучше отдавать предпочтение более смелым и актуальным дизайнам.

Белая бытовая техника

Белые холодильники, духовки или посудомоечные машины с текстурой сейчас кажутся устаревшими на фоне нержавеющей стали или стильного матового покрытия. Такая техника автоматически переносит кухню на несколько десятилетий назад.

Ковер на полу

Сплошное ковровое покрытие – еще один пережиток прошлого. Кроме исключений, например детские или гардеробные комнаты, ковер считается недолговечным решением, которое со временем теряет эстетический вид.

Кстати, не все современные модернизации автоматически являются выигрышным решением. О некоторых обновлениях дома, которые сейчас могут казаться замечательными, есть риск впоследствии пожалеть.