Балкон как с Pinterest: какие цветы выбрать в мае

Май - идеальное время, чтобы превратить балкон в настоящий цветущий оазис. Именно сейчас большинство растений хорошо приживаются в контейнерах, быстро растут и радуют обильным цветением все лето. Дизайнеры и садоводы советуют делать ставку не только на красоту, но и на выносливость растений - особенно если балкон солнечный или ветреный.

Какие цветы выбрать для балкона – рассказали эксперты издания Better Homes & Gardens.

Какие цветы украсят ваш балкон?

Одними из самых популярных цветов для балконов остаются петунии. Они быстро разрастаются, красиво свисают с кашпо и цветут почти без перерыва до осени.

Петунии цветут почти без перерыва до осени / Фото Unsplash

Эксперты также рекомендуют герань (пеларгонию), которая хорошо переносит жару и не требует сложного ухода. По данным Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), пеларгонии лучше всего чувствуют себя в солнечных местах и прекрасно подходят для контейнерного выращивания.

Пеларгония хорошо переносит жару / Фото Unsplash

Для тех, кто хочет создать атмосферу средиземноморского дворика, советуют обратить внимание на лаванду. Она не только красиво выглядит, но и имеет приятный аромат. Лаванда хорошо растет в горшках и прекрасно переносит солнце и ветер.

Важно! Обратите внимание, что лаванда привлекает пчел, что может вызвать определенные проблемы.



Лаванда привлекает пчел / Фото Unsplash

Если балкон находится в тени, садоводы рекомендуют бегонии и фуксии. Они любят рассеянный свет и способны создать эффект "живой картинки" даже на небольшом пространстве.

Как сделать балкон как с Pinterest?

А для Pinterest-эстетики эксперты советуют комбинировать цветы разной высоты, добавлять подвесные кашпо и использовать светлые горшки. Еще один тренд этого сезона – сочетание декоративных цветов с пряными травами. Лаванда, розмарин, тимьян и базилик не только украшают балкон, но и могут стать частью домашней кухни.

Садоводы напоминают: главное правило красивого балкона – учитывать количество солнца и не забывать о регулярном поливе. А еще – не бояться экспериментировать с цветами, ведь даже несколько правильно подобранных вазонов могут сделать пространство похожим на фото с Pinterest.

Ранее мы также рассказывали о еще одном идеальном растении для балкона – розмарин. Его главное преимущество заключается в неприхотливости и способности хорошо переносить жаркую погоду. Розмарин прекрасно растет на солнечных балконах, не боится прямых лучей и не требует постоянного ухода. Более того, это растение значительно лучше переносит кратковременную сухость почвы, чем чрезмерный полив, который может ей навредить.