Новая жизнь старым горшкам: как превратить контейнеры для рассады в стильный декор

Пластиковые контейнеры для рассады – практичный садовый инструмент. Они недорогие, удобные в использовании и обеспечивают хорошую защиту корней для как комнатных, так и для уличных растений.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, их вид редко радует глаз, особенно по сравнению с декоративными кашпо. Как простые горшки можно превратить в оригинальный элемент интерьера или милое украшение для сада, рассказываем далее.

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Как старые горшки превратить в модный декор

Если у вас накопилось много пластиковых контейнеров для рассады, не спешите их выбрасывать. Вместо этого попробуйте декупаж – технику оформления поверхностей бумажными элементами.

В этом случае прекрасно подойдут страницы из старых книг. Пожелтевшая бумага, печатный шрифт и текстура придадут горшку винтажного шарма.

Кроме книжных листов, также можно использовать оберточную бумагу, старые открытки, вырезки из журналов или карты. Всего для основной работы понадобится: пластиковый контейнер для рассады, клей для декупажа, бумажные полоски, карандаш.

Первым шагом подготовьте полоски бумаги. Порвите или нарежьте страницы книги на длинные полоски, примерно на 2 – 3 сантиметра длиннее высоты контейнера.

Как задекорировать старый горшок: смотрите видео

Далее с помощью карандаша немного закрутите один край каждой полоски – это придаст декоративного эффекта.

Теперь нанесите клей и покройте контейнер тонким слоем.

После этого приклеивайте полоски. Прикрепляйте их по одной, начиная снизу и закрепляя загнутым концом к верхнему краю контейнера.

После того, как горшок полностью будет покрыт бумагой, нанесите еще один слой клея сверху – для фиксации и защиты.

Кстати, базовый проект можно легко персонализировать. Для этого обвяжите горшок шпагатом или цветными лентами, добавьте бирки с названиями растений или приклейте бусинки с буквами для создания подписей и посланий.

В то же время учитывайте, что бумажный декор не выдерживает постоянного увлажнения, поэтому лучше всего использовать эти кашпо для искусственных растений. Если же хотите посадить настоящие, используйте двойной контейнер: внутренний для почвы, внешний – декоративный. Так вы сможете вынимать внутренний горшок для полива, не портя обертку.

К слову, для декора своими руками пригодятся не только горшки. Также из чайного сервиза можно создать волшебный фонтан для сада.