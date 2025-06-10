Цветы из штор: простой прием для эффектного декора

Шторы – это не только функциональная часть интерьера, но и важный декоративный элемент, способный задать тон всему пространству. Один из креативных способов разнообразить их вид – создание цветов из самой ткани штор.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это быстрый и элегантный прием, который добавляет интерьеру изысканности без лишних затрат и сложностей. Как его воплотить в жизнь, рассказываем далее.

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Как создать цветок из шторы

Цветок формируется без посторонних украшений – только из ткани шторы и одного кольца. Это позволяет создать нежный эффект с плавными переходами цвета, который не выглядит искусственно или слишком контрастно. Метод особенно хорошо работает с однотонными или градиентными шторами.

Для каждой драпировки вам понадобится одно большое кольцо для штор, например, деревянное кольцо диаметром около 9 сантиметров. Далее же получайтесь таких шагов:

Выберите высоту, на которой желаете разместить цветок.

С обеих сторон драпировки соберите ткань так, чтобы пальцы встретились посередине.

Удерживая ткань, осторожно проденьте ее через кольцо.

Расправьте складки, формируя цветок.

После небольшой практики эта процедура занимает меньше минуты, и результат выглядит стильно и аккуратно.

Цветок из шторы: смотрите видео

Преимущества такого оформления

Цветок из штор заменяет классические подвязки, которые могут препятствовать проникновению света или иметь острые детали.

Также высоту цветка легко регулировать в соответствии с вашими потребностями.

Кроме того, это идеальное решение для длинных штор. Если вы любите шторы, которые волнами лежат на полу, этот метод поможет красиво использовать лишнюю ткань.

В общем цветки из штор добавляют романтической мягкости и могут стать центральным акцентом интерьера. Они подходят к любой комнате – от кухни до спальни. Особенно выразительно выглядят шторы с эффектом омбре, где можно подчеркнуть различные оттенки в центре или по краям цветка.

В то же время слишком яркие узоры могут испортить впечатление – складки способны создать ощущение беспорядка вместо гармонии.

К слову, шторы также можно сделать более разнообразными и акцентными с помощью красок. Это простой проект своими руками.