Стали известны 3 крупнейших тренда дизайна интерьера в 2026 году

В конце апреля в Милане состоялась "Неделя дизайна". Это событие показало, какие тренды будут господствовать в дизайне интерьера в 2026 году.

Дизайнер Марио Призмич Вурделья назвал 3 тренда, которые вскоре станут очень популярными. Об этом пишет Vogue Adria.

Какие тренды в дизайне интерьера будут господствовать в 2026 году?

Лакированная мебель возвращается

После многих лет матовых поверхностей в моду снова входит глянцевая мебель. Но теперь она более современная и более футуристическая на вид. Особенно популярными стали лакированные столы, шкафы и яркая акцентная мебель в пастельных оттенках, в частности в масляно-желтом цвете.

Дизайнеры советуют не перегружать интерьер блеском – достаточно одного большого глянцевого элемента, чтобы освежить пространство.

Лакированная мебель снова в моде / Фото Andrea Ferrari / MOGG

Пастельные цвета вытесняют белый

Одним из главных цветов 2026 года стал нежный масляно-желтый. Также популярными будут мягкие розовые, голубые, бирюзовые и зеленые оттенки. Дизайнеры отмечают, что люди постепенно отказываются от холодных белых интерьеров и переходят к более теплым и спокойным цветам.

Пастель теперь используют не только как декор, а как способ создать комфортную и расслабленную атмосферу дома.

Главный цвет 2026 года / Фото Tacchini

Максимум комфорта

Еще один большой тренд – очень мягкие и глубокие диваны и кресла. Мебель становится менее строгой и более "расслабленной" на вид. На выставке особое внимание привлекли большие модульные диваны и кресла, в которых главное – комфорт. Дизайнеры считают, что именно удобный большой диван теперь задает характер всему интерьеру.

В 2026 году дизайнеры выбирают мягкие и модульные диваны / Фото ClassiCon / Arlfex

Другие тренды в дизайне интерьера

Как показала "Неделя дизайна" в Милане, в 2026 году дизайнеры делают ставку на одно: дом должен быть живым, удобным и таким, что легко меняется. Об этом пишет Elle decor.

Среди основных трендов:

Интерьеры со сплошным узором

Очень популярными становятся пространства, где один узор или мотив "заполняет" все: стены, потолок, иногда даже пол. Из-за этого комната имеет вид единой композиции, а не набора отдельных элементов.

Такой подход создает эффект погружения – будто ты внутри целостного дизайна / Фото Felix Speller

"Старая роскошь" и эффект истории

Вместо идеальных новых интерьеров возвращается стиль с характером: легкая потертость, асимметрия, эффект "жизни".

Пространство должно быть не как шоурум, а как дом, в котором уже есть история / Фото Manfredi Gioacchini

Свет как часть дизайна

Освещение больше не просто функция. Лампы и световые инсталляции становятся полноценной частью архитектуры пространства.

Свет теперь формирует настроение и даже меняет восприятие комнаты / Фото Bocci x TFP

Текстиль как акцент

Шторы и ткани становятся главным декоративным элементом – иногда даже похожим на арт-объекты.

Шторы и ткани перестают быть лишь фоном / Фото Andrea Ferrari

Стол как украшение интерьера

Посуда, сервировки и текстиль на столе становятся яркими, декоративными и даже "ювелирными".

Стол теперь – это не только функция, а часть дизайна комнаты / Фото Cristina Troisi

Какие системы хранения в 2026 году повысят цену интерьера

В 2026 году системы хранения должны быть не только удобными, но и стильными. Дизайнеры советуют выбирать решения, которые делают интерьер дороже и более продуманным на вид.

Среди главных трендов: