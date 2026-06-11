«Вечные цвета»: какие сочетания в интерьере будут выглядеть стильно даже через 10 лет

Тенденции в дизайне интерьера меняются чуть ли не каждый год: на смену холодному минимализму приходят теплые природные оттенки, а популярные когда-то белые кухни уступают место более насыщенным цветам. Однако существуют сочетания, которые дизайнеры называют «вневременными».

О цветах,, которые не надоедают,, легко адаптируются к разным стилям и не теряют актуальности даже спустя десятилетия,, рассказала пользовательница TikTok с ником @sofijka_interior.

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Именно такие комбинации помогают создать интерьер, который не придется кардинально обновлять после каждого нового тренда.

Какие цвета интерьера долго сохраняют актуальность?

Гнилая вишня и белый мрамор

Глубокий винно-бордовый оттенок придает пространству благородства и характера, а белый мрамор делает его более легким и изысканным. Такой дуэт часто используют в кухнях, ванных комнатах и акцентных зонах гостиной. Гнилая вишня прекрасно сочетается с латунными деталями, а мрамор помогает избежать ощущения перегруженности.



Гнилая вишня и белый мрамор / Фото Pinterest

Графит и серый мрамор

Для тех,, кто ценит сдержанность и современную эстетику,, графитовые фасады в сочетании с серым мрамором остаются одним из самых универсальных решений. Такой интерьер выглядит дорого, но не кричаще. Он одинаково хорошо вписывается как в минимализм, так и в более классические пространства.



Графит и серый мрамор / Фото Pinterest

Теракотово-коричневый и черный мрамор

Теплые землистые оттенки в последние годы стали настоящим фаворитом дизайнеров. Терракотово-коричневый цвет добавляет уюта,, а черный мрамор с выразительными прожилками создает эффектный контраст. Это решение особенно удачно смотрится в просторных кухнях и гостиных с большим количеством естественного света.

Теракотово-коричневый и черный мрамор / Фото Pinterest

Оливково-серый и орех

Оливковые оттенки уже давно перестали быть кратковременным трендом. В сочетании с натуральным ореховым деревом они создают спокойный, теплый и в то же время элегантный интерьер. Такая палитра хорошо работает в спальнях, кабинетах и кухнях, где хочется создать атмосферу уюта без излишней декоративности.



Оливково-серый и орех / Фото Pinterest

Антрацит и дуб

Контраст темного антрацита и теплого дуба считается одним из самых удачных решений для современных интерьеров. Холодный глубокий оттенок уравновешивается естественной текстурой дерева, благодаря чему пространство не выглядит слишком строгим. Это сочетание часто используют для кухонных гарнитуров, встроенных шкафов и оформления гостиных.



Антрацит и дуб / Фото Pinterest

Почему именно эти цвета не выходят из моды?

Секрет их популярности заключается в балансе. Натуральные текстуры дерева и камня не теряют актуальности, а глубокие сложные оттенки легко сочетаются с нейтральной базой. Кроме того, такие интерьеры можно обновлять без масштабного ремонта.

Достаточно сменить текстиль, декор или освещение, чтобы освежить пространство, не отказываясь от основной цветовой концепции. Именно поэтому дизайнеры советуют при ремонте делать ставку не только на модные тенденции, но и на решения, которые останутся стильными независимо от того, что будет диктовать интерьерная мода через пять или десять лет.