Дизайнеры категоричны в отношении этих цветов: они только портят темную комнату
Правильно подобранный цвет стен может сделать комнату светлее, уютнее и визуально просторнее. Однако если в помещение попадает мало естественного света, некоторые популярные оттенки могут только ухудшить ситуацию.
Дизайнеры интерьеров Homes & Gardens назвали 5 цветов, которых стоит избегать в темных комнатах. По их словам, эти оттенки могут сделать пространство мрачным, холодным и даже визуально меньше.
Каких оттенков лучше избегать?
1. Темный уголь
Глубокие графитовые и почти черные оттенки могут эффектно смотреться в хорошо освещенных комнатах, однако в помещениях с недостатком дневного света они лишь усиливают ощущение замкнутого пространства. Специалисты советуют избегать цветов с низким коэффициентом отражения света (LRV), к которым также относятся темно-синий, насыщенный зеленый и черный.
Глубокие графитовые оттенки могут усиливать ощущение замкнутого пространства / Фото Pinterest
2. Холодный серый
Серый уже несколько лет остается одним из самых популярных цветов в интерьере. Однако именно его холодные оттенки могут стать неудачным выбором для темной комнаты. Без достаточного количества естественного освещения такие стены приобретают мрачный вид, а само пространство кажется холодным и неуютным.
Холодный серый также выглядит не уютно / Фото Pinterest
3. Яркий холодный белый
Многие считают, что белый цвет автоматически делает комнату светлее. На самом деле это работает не всегда. В помещениях с недостаточным естественным освещением холодный белый часто приобретает сероватый оттенок. Из-за этого комната может выглядеть безжизненной, а не светлой и просторной.
Холодный белый часто приобретает сероватый оттенок / Фото Pinterest
4. Цвета с желтым или зеленым подтоном
На образцах краски такие оттенки могут выглядеть мягкими и теплыми, однако при искусственном освещении они нередко меняются не в лучшую сторону. Дизайнеры объясняют, что в темных комнатах желтые и зеленоватые подтоны могут становиться тусклыми, грязными или даже придавать стенам нездоровый оттенок.
В темных комнатах желтые и зеленоватые подтоны могут становиться тусклыми / Фото Pinterest
5. Очень насыщенные цвета
Сочные бордовые, темно-синие, изумрудные или другие глубокие цвета требуют достаточного количества света, чтобы полностью раскрыть свою красоту. В темных помещениях они могут выглядеть слишком тяжелыми, визуально "давить" и делать комнату еще меньше.
В темных помещениях яркие цвета выглядят некрасиво / Фото Pinterest
Какие цвета лучше выбирать?
Если комната выходит на северную сторону или имеет небольшие окна, дизайнеры советуют отдавать предпочтение теплым светлым оттенкам с высоким коэффициентом отражения света. Хорошо подходят:
- кремовый,
- теплый бежевый,
- нежный молочный,
- светлый песочный или приглушенный оттенок слоновой кости.
Такие цвета лучше отражают свет, создают ощущение уюта и помогают сделать даже темное помещение визуально светлее и просторнее.