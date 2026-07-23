Дизайнеры интерьеров Homes & Gardens назвали 5 цветов, которых стоит избегать в темных комнатах. По их словам, эти оттенки могут сделать пространство мрачным, холодным и даже визуально меньше.

Каких оттенков лучше избегать?

1. Темный уголь

Глубокие графитовые и почти черные оттенки могут эффектно смотреться в хорошо освещенных комнатах, однако в помещениях с недостатком дневного света они лишь усиливают ощущение замкнутого пространства. Специалисты советуют избегать цветов с низким коэффициентом отражения света (LRV), к которым также относятся темно-синий, насыщенный зеленый и черный.



Глубокие графитовые оттенки могут усиливать ощущение замкнутого пространства / Фото Pinterest

2. Холодный серый

Серый уже несколько лет остается одним из самых популярных цветов в интерьере. Однако именно его холодные оттенки могут стать неудачным выбором для темной комнаты. Без достаточного количества естественного освещения такие стены приобретают мрачный вид, а само пространство кажется холодным и неуютным.



Холодный серый также выглядит не уютно / Фото Pinterest

3. Яркий холодный белый

Многие считают, что белый цвет автоматически делает комнату светлее. На самом деле это работает не всегда. В помещениях с недостаточным естественным освещением холодный белый часто приобретает сероватый оттенок. Из-за этого комната может выглядеть безжизненной, а не светлой и просторной.



Холодный белый часто приобретает сероватый оттенок / Фото Pinterest

4. Цвета с желтым или зеленым подтоном

На образцах краски такие оттенки могут выглядеть мягкими и теплыми, однако при искусственном освещении они нередко меняются не в лучшую сторону. Дизайнеры объясняют, что в темных комнатах желтые и зеленоватые подтоны могут становиться тусклыми, грязными или даже придавать стенам нездоровый оттенок.



В темных комнатах желтые и зеленоватые подтоны могут становиться тусклыми / Фото Pinterest

5. Очень насыщенные цвета

Сочные бордовые, темно-синие, изумрудные или другие глубокие цвета требуют достаточного количества света, чтобы полностью раскрыть свою красоту. В темных помещениях они могут выглядеть слишком тяжелыми, визуально "давить" и делать комнату еще меньше.



В темных помещениях яркие цвета выглядят некрасиво / Фото Pinterest

Какие цвета лучше выбирать?

Если комната выходит на северную сторону или имеет небольшие окна, дизайнеры советуют отдавать предпочтение теплым светлым оттенкам с высоким коэффициентом отражения света. Хорошо подходят:

кремовый,

теплый бежевый,

нежный молочный,

светлый песочный или приглушенный оттенок слоновой кости.

Такие цвета лучше отражают свет, создают ощущение уюта и помогают сделать даже темное помещение визуально светлее и просторнее.