Дизайнери інтер'єру Homes & Gardens назвали 5 кольорів, яких варто уникати в темних кімнатах. За їхніми словами, ці відтінки можуть зробити простір похмурим, холодним і навіть візуально меншим.

Яких відтінків краще уникати?

1. Темне вугілля

Глибокі графітові та майже чорні відтінки можуть мати ефектний вигляд у добре освітлених кімнатах, однак у приміщеннях із нестачею денного світла вони лише підсилюють відчуття замкненого простору. Фахівці радять уникати кольорів із низьким коефіцієнтом відбиття світла (LRV), до яких також належать темно-синій, насичений зелений і чорний.



Глибокі графітові відтінки можуть підсилювати відчуття замкненого простору / Фото Pinterest

2. Холодний сірий

Сірий уже кілька років залишається одним із найпопулярніших кольорів в інтер'єрі. Проте саме холодні його відтінки можуть стати невдалим вибором для темної кімнати. Без достатньої кількості природного освітлення такі стіни набувають похмурого вигляду, а сам простір здається холодним і незатишним.



Холодний сірий також виглядає не затишно / Фото Pinterest

3. Яскравий холодний білий

Багато хто вважає, що білий автоматично робить кімнату світлішою. Насправді це працює не завжди. У приміщеннях із недостатнім природним освітленням холодний білий часто набуває сіруватого відтінку. Через це кімната може виглядати безжиттєвою, а не світлою та просторою.



Холодний білий часто набуває сіруватого відтінку / Фото Pinterest

4. Кольори із жовтим або зеленим підтоном

На зразках фарби такі відтінки можуть виглядати м'якими й теплими, однак під штучним освітленням вони нерідко змінюються не в кращий бік. Дизайнери пояснюють, що в темних кімнатах жовті та зеленуваті підтони можуть ставати тьмяними, брудними або навіть створювати нездоровий відтінок стін.



В темних кімнатах жовті та зеленуваті підтони можуть ставати тьмяними / Фото Pinterest

5. Дуже насичені кольори

Соковиті бордові, темно-сині, смарагдові чи інші глибокі кольори потребують достатньої кількості світла, щоб повністю розкрити свою красу. У темних приміщеннях вони можуть виглядати надто важкими, візуально "тиснути" та робити кімнату ще меншою.



У темних приміщеннях яскраві кольори виглядають погано / Фото Pinterest

Які кольори краще обирати?

Якщо кімната виходить на північний бік або має невеликі вікна, дизайнери радять віддавати перевагу теплим світлим відтінкам із високим коефіцієнтом відбиття світла. Добре працюють:

кремовий,

теплий бежевий,

м'який молочний,

світлий пісочний або приглушений відтінок слонової кістки.

Такі кольори краще відбивають світло, створюють відчуття затишку та допомагають зробити навіть темне приміщення візуально світлішим і просторішим.