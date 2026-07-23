Дизайнери інтер'єру Homes & Gardens назвали 5 кольорів, яких варто уникати в темних кімнатах. За їхніми словами, ці відтінки можуть зробити простір похмурим, холодним і навіть візуально меншим.
Яких відтінків краще уникати?
1. Темне вугілля
Глибокі графітові та майже чорні відтінки можуть мати ефектний вигляд у добре освітлених кімнатах, однак у приміщеннях із нестачею денного світла вони лише підсилюють відчуття замкненого простору. Фахівці радять уникати кольорів із низьким коефіцієнтом відбиття світла (LRV), до яких також належать темно-синій, насичений зелений і чорний.
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Глибокі графітові відтінки можуть підсилювати відчуття замкненого простору / Фото Pinterest
2. Холодний сірий
Сірий уже кілька років залишається одним із найпопулярніших кольорів в інтер'єрі. Проте саме холодні його відтінки можуть стати невдалим вибором для темної кімнати. Без достатньої кількості природного освітлення такі стіни набувають похмурого вигляду, а сам простір здається холодним і незатишним.
Холодний сірий також виглядає не затишно / Фото Pinterest
3. Яскравий холодний білий
Багато хто вважає, що білий автоматично робить кімнату світлішою. Насправді це працює не завжди. У приміщеннях із недостатнім природним освітленням холодний білий часто набуває сіруватого відтінку. Через це кімната може виглядати безжиттєвою, а не світлою та просторою.
Холодний білий часто набуває сіруватого відтінку / Фото Pinterest
4. Кольори із жовтим або зеленим підтоном
На зразках фарби такі відтінки можуть виглядати м'якими й теплими, однак під штучним освітленням вони нерідко змінюються не в кращий бік. Дизайнери пояснюють, що в темних кімнатах жовті та зеленуваті підтони можуть ставати тьмяними, брудними або навіть створювати нездоровий відтінок стін.
В темних кімнатах жовті та зеленуваті підтони можуть ставати тьмяними / Фото Pinterest
5. Дуже насичені кольори
Соковиті бордові, темно-сині, смарагдові чи інші глибокі кольори потребують достатньої кількості світла, щоб повністю розкрити свою красу. У темних приміщеннях вони можуть виглядати надто важкими, візуально "тиснути" та робити кімнату ще меншою.
У темних приміщеннях яскраві кольори виглядають погано / Фото Pinterest
Які кольори краще обирати?
Якщо кімната виходить на північний бік або має невеликі вікна, дизайнери радять віддавати перевагу теплим світлим відтінкам із високим коефіцієнтом відбиття світла. Добре працюють:
- кремовий,
- теплий бежевий,
- м'який молочний,
- світлий пісочний або приглушений відтінок слонової кістки.
Такі кольори краще відбивають світло, створюють відчуття затишку та допомагають зробити навіть темне приміщення візуально світлішим і просторішим.