Есть почти в каждой квартире: какие популярные типы пола уже не актуальны в 2026 году

Напольное покрытие давно перестало быть только практическим элементом интерьера. Именно пол задает настроение в помещении, добавляет пространству тепла, уюта и визуальной гармонии. Однако не все популярные ранее варианты остаются актуальными в 2026 году.

Дизайнеры интерьера в блоге Martha Stewart отмечают, что некоторые типы напольных покрытий выглядят устарело в 2026 году.

Какие покрытия пола уже не в моде?

Серый пол

Еще несколько лет назад серые полы были настоящим трендом в современных интерьерах. Однако сейчас эксперты называют их "холодными" и слишком стерильными. По словам старшего директора по дизайнерской стратегии Mohawk Джессика Уайт, во время пандемии люди слишком устали от серых оттенков в доме – серых стен, мебели и полов.

Зато в 2026 году все большую популярность приобретают теплые цвета:

медовые,

карамельные,

мягкие коричневые оттенки.

Они делают пространство более уютным и создают ощущение комфорта.



Глянцевый мрамор

Дизайнеры также советуют отказаться от глянцевой мраморной плитки небольшого формата. Хотя раньше она ассоциировалась с роскошью, сегодня такой вариант часто выглядит искусственно и перегружает интерьер. Вместо этого дизайнеры советуют обратить внимание на:

натуральные текстуры,

крупноформатную плитку,

деревянные полы из широких досок.

Особенно популярными становятся узоры "елочка" и ручная глиняная плитка.



Роскошный винил

Еще один материал, который постепенно выходит из моды, – роскошные виниловые доски. Их главным преимуществом была водостойкость, однако сегодня покупатели все больше обращают внимание на долговечность и устойчивость к царапинам.

Эксперты отмечают, что дешевые варианты винилового покрытия быстро изнашиваются, особенно в домах с детьми и домашними животными. Именно поэтому дизайнеры советуют инвестировать в более качественные и прочные материалы.



Что сейчас в моде?

В 2026 году люди все чаще отказываются от стандартных решений, которые "выглядят как у всех". Дизайнеры The Spruce отмечают: интерьер должен подчеркивать индивидуальность дома. Именно поэтому популярность набирают полы с комбинированными элементами – декоративным паркетом, узорами "елочка" или нестандартным сочетанием текстур.

Такие решения добавляют интерьеру характера и делают пространство дороже на вид. Среди главных трендов 2026 года дизайнеры выделяют:

натуральное дерево;

теплые природные оттенки;

матовые текстуры;

крупноформатную плитку;

комбинированные узоры пола.

Эксперты добавляют, что современный интерьер все больше тяготеет к естественности, комфорта и "живых" материалов, которые создают атмосферу уюта дома.

