Дизайнеры в восторге: этот универсальный цвет подстраивается под любой свет
Выбор цвета для стен, мебели или текстиля часто становится одним из самых сложных этапов ремонта. Оттенок, который идеально смотрится в магазине, может совсем по-другому восприниматься дома из-за особенностей естественного и искусственного освещения.
Именно поэтому дизайнеры @kr.group_ в тиктоке советуют обратить внимание на цвет тауп, который считают одним из самых универсальных в интерьере.
Какой цвет подстраивается под любой свет?
Тауп (taupe) – это сложный оттенок, сочетающий серые и бежевые тона. Благодаря такому балансу он способен адаптироваться к различным условиям освещения.
- В солнечных комнатах цвет может выглядеть более теплым и более бежевым.
- А в помещениях с холодным светом – приобретать сдержанный серый оттенок.
Именно эта особенность сделала тауп одним из фаворитов современных дизайнеров. Он не перегружает пространство, легко сочетается с большинством популярных цветов и подходит как для классических, так и для современных интерьеров.
Еще одним преимуществом таупа является его способность создавать ощущение уюта и одновременно элегантности. В отличие от чисто серых оттенков, которые иногда кажутся слишком холодными, тауп добавляет помещению тепла. В то же время он выглядит сдержаннее и благороднее традиционного бежевого.
Где использовать этот цвет?
Специалисты рекомендуют использовать этот цвет для оформления стен, мягкой мебели, штор или декоративных элементов. Особенно удачно тауп сочетается с:
- натуральным деревом,
- белым цветом,
- черными акцентами,
- мрамором,
- металлическими деталями.
Благодаря своей универсальности и способности меняться в зависимости от освещения тауп уже несколько лет остается одним из самых актуальных оттенков в дизайне интерьеров. И похоже, ближайшее время он не собирается терять свои позиции.
Ранее мы писали, что в 2026 году дизайнеры рекомендуют сложные природные цвета для интерьера, которые создают атмосферу спокойствия и уюта. Среди фаворитов выделяются оттенки "Цапля", "Засахаренный имбирь", "Ириска", "Глубинный серый", и "Посейдон".