Готовьтесь к разочарованию: почему Pinterest-интерьеры выглядят идеально только на фото

Идеальные интерьеры из Pinterest давно стали главным источником вдохновения для тех, кто планирует ремонт. Но все чаще дизайнеры предупреждают: попытка "перенести картинку в реальность" почти всегда заканчивается разочарованием.

Как пишет Architectural Digest, причина не в плохом вкусе или неправильном выборе мебели – проблема значительно глубже: то, что мы видим в соцсетях, часто вообще не предназначено для реальной жизни.

Почему хорошая картинка не всегда выглядит удачно в жизни?

Большинство интерьеров, которые становятся вирусными, созданы как фотосеты – с идеальным светом, временным декором и продуманным ракурсом, а не как пространство для ежедневного использования. Такие пространства часто "стилизованы для фотографии, а не для повседневной жизни". Из-за этого реальные квартиры кажутся менее удобными при копировании образа.

Проблема №1: иллюзия пространства

На Pinterest комнаты часто выглядят большими, чем есть на самом деле. Это результат:

широкоугольной съемки,

больших студий,

правильно подобранной перспективы.

В реальных квартирах мебель быстро "съедает" пространство, а планировка редко позволяет повторить картинку один в один. Из-за этого даже правильно подобранные предметы могут выглядеть "не так", как на референсе.



На картинках с Pinterest пространство кажется больше / Фото Pinterest

Проблема №2: дизайн без быта

Еще одна типичная ловушка – отсутствие учета реальной жизни. На фото нет:

кабелей и зарядок,

бытовых вещей,

детских игрушек или животных.

В реальности именно эти мелочи меняют восприятие пространства. Дизайнеры отмечают: интерьеры с Pinterest часто "чище", чем любое жилье может быть в реальном использовании.

Проблема №3: материалы и бюджет

Еще одна причина разочарования – экономика ремонта. В соцсетях часто показывают дорогие или редкие материалы, нестандартные решения и мебель на заказ. Но при попытке повторить дизайн в реальном бюджете приходится идти на компромиссы, которые полностью меняют финальный результат.

Проблема №4: отсутствие контекста

Как отмечают профессиональные дизайнеры в интервью The Sun, интерьер не существует отдельно от архитектуры. Важные вещи – свет, высота потолков, расположение окон и планировка – в Pinterest просто не видно, но именно они определяют, как выглядит пространство в жизни.



В интерьерах с Pinterest нет обычных бытовых вещей / Фото Pinterest

Почему Pinterest все же работает, но иначе?

Несмотря на недостатки, эксперты не советуют отказываться от платформы. Pinterest хорошо работает как "визуальный словарь", но не как инструкция. Правильный подход:

брать идею, а не копию,

понимать, почему пространство выглядит так,

адаптировать под реальную планировку и быт.

Зато реально оценивайте недостатки своего дома и ищите конкретные варианты решения, которые помогут их исправить.

