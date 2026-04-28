Дизайнеры интерьера назвали 4 главных тренда этой весны

Домашние тренды быстро меняются. Сегодня в моде уют, индивидуальность, натуральность и теплые цвета. Дом должен быть не как шоурум, а как живое пространство с характером.

Дизайнеры интерьера рассказали, что популярно этой весной, а что уже теряет актуальность. Об этом пишет Bussiness Insider.

Что сейчас в тренде?

Личный стиль и яркие детали

Люди все чаще добавляют в дом характер и индивидуальность: смелые узоры, цветные подушки, пледы, акцентные детали.

Дизайнеры советуют добавлять в дом самобытности / Фото Shutterstock

Натуральные элементы

Популярным является так называемый биофильный дизайн, который предусматривает использование природных материалов: дерева, камня, льна, ротанга, растений и спокойных текстур.

В моде – биофильный дизайн / Фото Pinterest

Обычные вещи как декор

Посуда, кухонные принадлежности, книги или хорошо разложенные бытовые вещи становятся частью интерьера.

Обычные бытовые вещи превращаются в декор / Фото Pinterest

Теплые природные цвета

В моде теплые оттенки: терракотовый, бежевый, розово-пыльный, шалфейно-зеленый, коричневый.

Дизайнеры советуют выбирать для дома теплые оттенки / Фото Pinterest

Что выходит из моды?

Минимализм

Стерильные, пустые и слишком простые интерьеры уступают более уютным и "живым" пространствам.

Дешевая массовая мебель

Люди чаще выбирают качественную мебель, которая прослужит долго и может обновляться со временем.

Очень светлое выбеленное дерево

Вместо светлых деревянных оттенков возвращаются более темные и глубокие цвета – орех, эспрессо, темное дерево.

Совет дизайнеров: как создать уютный интерьер, который не выходит из моды

Дизайнеры советуют сочетать в интерьере старые и новые вещи. Именно такой подход делает пространство более живым, теплым и индивидуальным. Об этом пишет The Spruce.

Основная идея заключается в том, что интерьер будет выглядеть лучше, если в нем есть связь с историей. Это может быть винтажная мебель, семейные вещи сувениры из путешествий, картины или предметы от местных художников.

Как применить этот совет на практике:

Начинать с вещей б/у

Сначала стоит искать мебель и декор в секонд-хендах или на барахолках.

Использовать вещи нестандартно

Старые предметы могут иметь новую функцию (например, табурет как подставка для растений).

Думать о пространстве заранее

Во время любых покупок стоит учитывать, как вещь впишется в интерьер.

Лучший интерьер – это сочетание нового и старого, которое создает уютное, практичное и индивидуальное пространство, а не просто модную картинку.

Почему кухня может казаться устаревшей

Некоторые кухонные тренды уже устарели. В 2026 году дизайнеры советуют выбирать не моду, а удобство и практичность.

Что выходит из моды:

черная и искусственно состаренная фурнитура;

одинаковые ручки;

везде искусственные столешницы вместо натуральных материалов;

мелкая мозаичная плитка;

искусственно состаренные фасады;

подвесные рейки с кастрюлями;

слишком много верхних шкафов;

полностью белые кухни;

перегруженный "фермерский" стиль;

одинаковые материалы везде;

избыток открытых полок;

полностью открытая планировка без зон.

В 2026 кухня должна быть не просто красивой, а комфортной, практичной и уютной.