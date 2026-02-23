Забудьте о цветочках и орнаменте: какой принт станет главным в интерьерах весны

Каждый сезон приносит с собой новый визуальный код. Если годами весна ассоциировалась с цветочными принтами, на этот раз дизайнеры предлагают другой символ обновления.

В центре внимания будут птицы. Как отмечает издание Homes&Gardens, именно мотив птиц все чаще появляется в новых коллекциях для дома – от обоев и текстиля до керамики и декоративных аксессуаров.

Смотрите также 3 вида обоев, которые делают квартиру дешевой: дизайнеры советуют избегать их в 2026 году

Именно этот мотив стремительно завоевывает интерьеры и обещает стать главным акцентом сезона. Дизайнеры используют его, чтобы придать пространству:

характера,

глубины,

индивидуальности.

После нескольких лет доминирования сдержанных нейтральных интерьеров с минималистичной эстетикой возникла потребность в деталях, которые "оживляют" пространство. Птицы стали ответом на эту тенденцию – они добавляют легкости, символизма и нотки романтики, не перегружая интерьер.



В центре внимания будут птицы / Фото Pinterest

Откуда пришел этот тренд?

Интересно, что этот эстетический импульс одновременно проявился и в моде. Как пишет Vogue, на Paris Fashion Week природа стала одной из ключевых тем сезона. Модный дом Chanel провел кутюрный показ в сказочных декорациях Большого дворца со звуками птичьего пения, подчеркивая идею свободы и легкости.

В коллекции Schiaparelli фантастические существа, в частности райские птицы, стали отправной точкой для создания скульптурных силуэтов, фактур перьев и богатых декоративных деталей. Эта параллель между модой и дизайном интерьера не случайна.

Обе сферы реагируют на запрос времени – после длительного периода минимализма появилось стремление к многослойности, символизму и эмоциональности.

Как вписать птиц в интерьер?

В интерьерах новый тренд не выглядит буквально или чрезмерно декоративно. Наоборот, его сила – в продуманных деталях:

обои с художественными иллюстрациями птиц;

винтажная графика или постеры в тонких рамах;

керамические фигурки на открытых полках;

текстиль с деликатными орнитологическими мотивами.

Лучше всего этот мотив работает в сочетании с нейтральными материалами – льном, деревом, натуральным камнем – и спокойными цветовыми палитрами. Благодаря этому птицы не выглядят сезонным декором, а становятся естественной частью пространства.



Как вписать птиц в интерьер / Фото Pinterest

Как оформить стены в 2026 году?

В этом году вместо традиционных обоев популярными становятся:

жидкие обои,

декоративное штукатурка,

деревянные панели.

Актуальными цветами являются терракотовый, глубокий оливковый, пыльный голубой и металлизированные тона, которые могут быть акцентными или фоновыми в дизайне.