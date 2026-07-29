Эти 3 ошибки делают маленькую ванну неудобной: одна из них почти в каждой квартире
Маленькая ванная комната требует особо тщательной планировки, ведь даже незначительные ошибки могут сделать ее тесной и неудобной для ежедневного использования. Поэтому дизайнеры советуют еще на этапе ремонта продумать каждую деталь, чтобы не пришлось исправлять дорогие просчеты в будущем.
По словам экспертов Kobieta.gazeta, чаще всего владельцы квартир допускают три ошибки, которые не только ухудшают внешний вид ванной, но и забирают драгоценное пространство.
Какие ошибки делают ванную более тесной?
1. Недостаточно мест для хранения
Одна из самых распространенных проблем – отсутствие продуманных систем хранения. Поэтому все косметические средства, бытовая химия и аксессуары оказываются на открытых поверхностях, создавая ощущение беспорядка.
Дизайнеры советуют еще до начала ремонта определить, что именно будет храниться в ванной, и предусмотреть достаточное количество ящиков, полок или встроенных шкафчиков. Даже в небольшом помещении можно эффективно использовать пространство, если правильно организовать внутреннее наполнение мебели.
В ванной нужно позаботиться о большом количестве мест для хранения / Фото Pinterest
2. Слишком большая тумба под умывальник
Желание получить больше места для хранения нередко приводит к другой ошибке – установке слишком массивной тумбы. Большая конструкция занимает полезное пространство, усложняет передвижение и создает ощущение тесноты.
Особенно это заметно в ванных комнатах площадью всего несколько квадратных метров. Специалисты рекомендуют обратить внимание на подвесные модели. Благодаря открытому полу комната кажется просторнее, а уборка становится гораздо проще.
Дизайнеры советуют выбирать подвесные модели / Фото Pinterest
3. Неправильно подобранная плитка
Размер и способ укладки плитки также могут оказывать влияние на восприятие пространства. По словам дизайнеров, слишком большие плитки могут буквально "давить" в маленьком помещении, тогда как слишком мелкая плитка с большим количеством швов создает визуальный шум и делает ванну еще меньше.
Оптимальным решением считается плитка среднего формата в светлых или нейтральных оттенках. А если уложить прямоугольную плитку вертикально, потолок будет казаться выше, а помещение – более просторным.
Большой формат плитки позволяет визуально увеличить ванну / Фото Pinterest
Что еще поможет сделать ванну больше?
Кроме избежания этих ошибок, дизайнеры рекомендуют:
- Не перегружайте маленькую ванну большим количеством декора, фактур и цветов. Чем проще и целостнее выглядит интерьер, тем просторнее он кажется.
- Также следует отказаться от непрозрачных шторок для душа в пользу стеклянной перегородки. Она не делит простор на отдельные зоны и помогает сохранить чувство открытости.
- Не менее важную роль играет зеркало . Большое зеркальное полотно визуально расширяет комнату и отражает свет, благодаря чему даже компактная ванна кажется большей. Завершить эффект поможет многоуровневое освещение.
- Кроме основного светильника на потолке, стоит предусмотреть подсветку у зеркала и, по возможности, в зоне душа. В сочетании с подвесной мебелью и продуманными системами хранения это сделает даже небольшую ванную комнату значительно более комфортной и визуально более просторной.