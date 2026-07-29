За словами експертів Kobieta.gazeta, найчастіше власники квартир припускаються трьох помилок, які не лише погіршують зовнішній вигляд ванної, а й забирають дорогоцінний простір.
Які помилки роблять ванну тіснішою?
1. Недостатньо місць для зберігання
Одна з найпоширеніших проблем – відсутність продуманих систем зберігання. Через це всі косметичні засоби, побутова хімія та аксесуари опиняються на відкритих поверхнях, створюючи відчуття безладу.
Дизайнери радять ще до початку ремонту визначити, що саме зберігатиметься у ванній кімнаті, і передбачити достатню кількість шухляд, полиць або вбудованих шафок. Навіть у невеликому приміщенні можна ефективно використати простір, якщо правильно організувати внутрішнє наповнення меблів.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
У ванній треба подбати про велику кількість місць для зберігання / Фото Pinterest
2. Занадто велика тумба під умивальник
Бажання отримати більше місця для зберігання нерідко призводить до іншої помилки – встановлення надто масивної тумби. Велика конструкція займає корисний простір, ускладнює пересування та створює відчуття тісноти.
Особливо це помітно у ванних кімнатах площею лише кілька квадратних метрів. Фахівці рекомендують звернути увагу на підвісні моделі. Завдяки відкритій підлозі кімната здається просторішою, а прибирання стає значно простішим.
Дизайнери радять обирати підвисні моделі / Фото Pinterest
3. Неправильно підібрана плитка
Розмір і спосіб укладання плитки також можуть впливати на сприйняття простору. За словами дизайнерів, занадто великі плитки можуть буквально "тиснути" у маленькому приміщенні, тоді як надто дрібна плитка з великою кількістю швів створює візуальний шум і робить ванну ще меншою.
Оптимальним рішенням вважають плитку середнього формату у світлих або нейтральних відтінках. А якщо укласти прямокутну плитку вертикально, стеля здаватиметься вищою, а приміщення – просторішим.
Великий формат плитки дозволяє візуально збільшити ванну / Фото Pinterest
Що ще допоможе зробити ванну більшою?
Окрім уникнення цих помилок, дизайнери рекомендують:
- Не перевантажувати маленьку ванну великою кількістю декору, фактур і кольорів. Чим простіший та цілісніший вигляд має інтер'єр, тим просторішим він здається.
- Також варто відмовитися від непрозорих шторок для душу на користь скляної перегородки. Вона не ділить простір на окремі зони й допомагає зберегти відчуття відкритості.
- Не менш важливу роль відіграє дзеркало. Велике дзеркальне полотно візуально розширює кімнату та відбиває світло, завдяки чому навіть компактна ванна здається більшою. Завершити ефект допоможе багаторівневе освітлення.
- Крім основного світильника на стелі, варто передбачити підсвічування біля дзеркала та, за можливості, у зоні душу. У поєднанні з підвісними меблями та продуманими системами зберігання це зробить навіть невелику ванну кімнату значно комфортнішою та візуально просторішою.