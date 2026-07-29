За словами експертів Kobieta.gazeta, найчастіше власники квартир припускаються трьох помилок, які не лише погіршують зовнішній вигляд ванної, а й забирають дорогоцінний простір.

Які помилки роблять ванну тіснішою?

1. Недостатньо місць для зберігання

Одна з найпоширеніших проблем – відсутність продуманих систем зберігання. Через це всі косметичні засоби, побутова хімія та аксесуари опиняються на відкритих поверхнях, створюючи відчуття безладу.

Дизайнери радять ще до початку ремонту визначити, що саме зберігатиметься у ванній кімнаті, і передбачити достатню кількість шухляд, полиць або вбудованих шафок. Навіть у невеликому приміщенні можна ефективно використати простір, якщо правильно організувати внутрішнє наповнення меблів.



У ванній треба подбати про велику кількість місць для зберігання / Фото Pinterest

2. Занадто велика тумба під умивальник

Бажання отримати більше місця для зберігання нерідко призводить до іншої помилки – встановлення надто масивної тумби. Велика конструкція займає корисний простір, ускладнює пересування та створює відчуття тісноти.

Особливо це помітно у ванних кімнатах площею лише кілька квадратних метрів. Фахівці рекомендують звернути увагу на підвісні моделі. Завдяки відкритій підлозі кімната здається просторішою, а прибирання стає значно простішим.



Дизайнери радять обирати підвисні моделі / Фото Pinterest

3. Неправильно підібрана плитка

Розмір і спосіб укладання плитки також можуть впливати на сприйняття простору. За словами дизайнерів, занадто великі плитки можуть буквально "тиснути" у маленькому приміщенні, тоді як надто дрібна плитка з великою кількістю швів створює візуальний шум і робить ванну ще меншою.

Оптимальним рішенням вважають плитку середнього формату у світлих або нейтральних відтінках. А якщо укласти прямокутну плитку вертикально, стеля здаватиметься вищою, а приміщення – просторішим.



Великий формат плитки дозволяє візуально збільшити ванну / Фото Pinterest

Що ще допоможе зробити ванну більшою?

Окрім уникнення цих помилок, дизайнери рекомендують: