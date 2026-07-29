По словам экспертов Kobieta.gazeta, чаще всего владельцы квартир допускают три ошибки, которые не только ухудшают внешний вид ванной, но и забирают драгоценное пространство.

Какие ошибки делают ванную более тесной?

1. Недостаточно мест для хранения

Одна из самых распространенных проблем – отсутствие продуманных систем хранения. Поэтому все косметические средства, бытовая химия и аксессуары оказываются на открытых поверхностях, создавая ощущение беспорядка.

Дизайнеры советуют еще до начала ремонта определить, что именно будет храниться в ванной, и предусмотреть достаточное количество ящиков, полок или встроенных шкафчиков. Даже в небольшом помещении можно эффективно использовать пространство, если правильно организовать внутреннее наполнение мебели.

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В ванной нужно позаботиться о большом количестве мест для хранения / Фото Pinterest

2. Слишком большая тумба под умывальник

Желание получить больше места для хранения нередко приводит к другой ошибке – установке слишком массивной тумбы. Большая конструкция занимает полезное пространство, усложняет передвижение и создает ощущение тесноты.

Особенно это заметно в ванных комнатах площадью всего несколько квадратных метров. Специалисты рекомендуют обратить внимание на подвесные модели. Благодаря открытому полу комната кажется просторнее, а уборка становится гораздо проще.


Дизайнеры советуют выбирать подвесные модели / Фото Pinterest

3. Неправильно подобранная плитка

Размер и способ укладки плитки также могут оказывать влияние на восприятие пространства. По словам дизайнеров, слишком большие плитки могут буквально "давить" в маленьком помещении, тогда как слишком мелкая плитка с большим количеством швов создает визуальный шум и делает ванну еще меньше.

Оптимальным решением считается плитка среднего формата в светлых или нейтральных оттенках. А если уложить прямоугольную плитку вертикально, потолок будет казаться выше, а помещение – более просторным.


Большой формат плитки позволяет визуально увеличить ванну / Фото Pinterest

Что еще поможет сделать ванну больше?

Кроме избежания этих ошибок, дизайнеры рекомендуют:

  1. Не перегружайте маленькую ванну большим количеством декора, фактур и цветов. Чем проще и целостнее выглядит интерьер, тем просторнее он кажется.
  2. Также следует отказаться от непрозрачных шторок для душа в пользу стеклянной перегородки. Она не делит простор на отдельные зоны и помогает сохранить чувство открытости.
  3. Не менее важную роль играет зеркало . Большое зеркальное полотно визуально расширяет комнату и отражает свет, благодаря чему даже компактная ванна кажется большей. Завершить эффект поможет многоуровневое освещение.
  4. Кроме основного светильника на потолке, стоит предусмотреть подсветку у зеркала и, по возможности, в зоне душа. В сочетании с подвесной мебелью и продуманными системами хранения это сделает даже небольшую ванную комнату значительно более комфортной и визуально более просторной.