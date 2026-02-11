Эта распространенная ошибка в дизайне испортит даже просторную ванную комнату

Неудачный дизайн может сделать перегруженной и неопрятной на вид даже просторную ванную. Причин может быть несколько: слишком много узоров, недостаточно света или же слишком много различных элементов в небольшом пространстве.

Смешивание слишком большого количества металлов – одна из самых больших декоративных ошибок. Об этом пишет The House Digest.

Смотрите также Мелкие, но гениальные лайфхаки, что реально облегчают быт: украинцы в Threads раскрыли свои

Почему в ванной лучше отказаться от смешанных металлов?

Смешанные металлы – постоянная тема для споров в мире домашнего декора. Некоторые дизайнеры настаивают, что для всей сантехники в доме следует выбирать только один тип покрытия, тогда как другие считают, что несколько различных металлов добавляют интерьеру индивидуальности. Однако избыток – это уже проблема.

Металлические поверхности повсюду вокруг нас: от кухонной техники из нержавеющей стали и оловянных рамок для фото до хромированных зеркал и черных металлических подставок для растений.

В небольших помещениях, таких как ванная, использование многих видов металла может сделать интерьер слишком "шумным".

Дизайнеры советуют выбирать два четко разные покрытия и сочетать их так, чтобы создать понятный контраст. Именно контраст делает такое сочетание продуманным.

Одна из самых распространенных ошибок – это смешивание металлов, которые очень похожи по цвету, но не идентичны. В результате кажется, будто вы пытались подобрать одинаковые и не угадали.

Использование двух контрастных металлов – другое дело. Один из способов подобрать два контрастных покрытия – помнить, что металлы условно делятся на теплые и холодные.

Если вы выбираете теплый металл, например латунь, медь или бронзу, как основной, то контраст с холодным металлом – никелем или хромом – придаст интерьеру глубины и характера, не создавая ощущение беспорядка.

Если же вам нужно добавить третий металл в дизайн ванной, избегайте сочетания покрытий, которые слишком похожи между собой, например хрома и полированного никеля, – такой эффект будет казаться скорее случайным, чем продуманным.

Альтернатива – нейтральное покрытие, например матовый черный, который хорошо сочетается и с теплыми, и с холодными металлами.

Еще один прием при смешивании металлов – группировать похожие элементы: например, всю сантехнику выполнить в одном покрытии, а все светильники – в другом. Это поможет избежать ощущения захламленности в ванной комнате.

Не смешивайте много металлов в ванной / Фото Shutterstock

Какие тренды будут господствовать в дизайне ванной комнаты в 2026 году?

Дизайнеры говорят, что в 2026 году люди будут выбирать не то, что "модно", а то, с чем комфортно жить: качественные материалы, продуманная планировка и вневременной стиль. Об этом пишет Elle Decor.

Главные тренды 2026 года:

Больше цвета и узоров . Яркие полотенца, коврики, плитка с орнаментом – даже мелкие детали добавляют характера. Популярным становится полная облицовка ванной плиткой – когда ею покрывают большинство поверхностей. Это создает целостное пространство и напоминает атмосферу хамама.

. Яркие полотенца, коврики, плитка с орнаментом – даже мелкие детали добавляют характера. Популярным становится полная облицовка ванной плиткой – когда ею покрывают большинство поверхностей. Это создает целостное пространство и напоминает атмосферу хамама. Теплые и натуральные материалы . В тренде камень, мрамор с природным узором, травертин, матовые поверхности. Вместо холодного блеска – теплые металлы: латунь, никель, необработанные фактуры.

. В тренде камень, мрамор с природным узором, травертин, матовые поверхности. Вместо холодного блеска – теплые металлы: латунь, никель, необработанные фактуры. Ванная как место для отдыха. Люди хотят, чтобы это было не просто функциональное пространство, а маленький спа: мягкий свет, природные текстуры, спокойная атмосфера для ежедневных ритуалов.

Чем заменить традиционные шторы в душе?