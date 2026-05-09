Так уже никто не делает: какие цвета для ванны считают антитрендом в 2026 году

Серые ванные комнаты, которые годами ассоциировались с "дорогим минимализмом", постепенно выходят из моды. В 2026 году дизайнеры советуют обратить внимание на теплые, мягкие и естественные оттенки, которые делают пространство более уютным и помогают создать атмосферу для отдыха.

Об этом рассказала эксперт по дизайну кухонь и ванных комнат Беки-Энн Уильямс, сообщает Daily Mail.

По словам дизайнера, современная ванная комната больше не воспринимается только как функциональное помещение. Теперь это отдельное пространство для релакса и восстановления, поэтому люди все чаще выбирают цвета, которые создают ощущение тепла и комфорта.

Какие цвета стали главными фаворитами 2026 года?

Эксперты отмечают, что холодные серые тона, которые доминировали в интерьерах с 2010-х годов, постепенно заменяют более "живые" и естественные оттенки. Среди самых популярных цветов этого года:

шалфейно-зеленый;

пыльно-розовый;

приглушенный желтый;

теплый бежевый;

сливочные и кремовые оттенки.

Шалфейно-зеленый дизайнеры называют одним из самых универсальных вариантов. Он ассоциируется со спокойствием, природой и гармонией, а также прекрасно сочетается с деревом, камнем и латунными деталями.



Шалфейно-зеленый ассоциируется со спокойствием / Фото Pinterest

Пыльно-розовый, по словам экспертов, становится "новой нейтральной классикой". Благодаря мягким сероватым и коричневым подтонам он добавляет помещению тепла и делает ванную более уютной, особенно если в комнате мало естественного освещения.



Пыльно-розовый является "новой нейтральной классикой" / Фото Pinterest

В то же время приглушенные желтые и сливочные оттенки помогают визуально "оживить" пространство и сделать его светлее без чрезмерной яркости.



Сливочные оттенки помогают оживить пространство / Фото Pinterest

Как быстро обновить ванную комнату без ремонта?

Дизайнеры Homes & Gardens отмечают, что для обновления интерьера не обязательно делать полный ремонт. Даже несколько небольших изменений могут существенно изменить вид ванной комнаты. Среди самых простых решений:

покрасить одну акцентную стену;

добавить цветную плитку;

заменить полотенца и шторки;

использовать мебель в теплых оттенках;

добавить декор из дерева, ротанга или натурального камня.

Именно текстуры и теплые цвета сейчас формируют ощущение "дорогого" и комфортного интерьера.

Какие детали делают ванную визуально дороже?

Отдельное внимание дизайнеры советуют уделять деталям. Именно небольшие акценты часто создают эффект стильного и продуманного пространства. Среди трендов 2026 года:

золотистые и латунные смесители;

декоративная подсветка;

зеркала необычной формы;

текстурированные держатели для полотенец;

открытые полки из натуральных материалов.

Такие элементы особенно хорошо сочетаются с пастельными и естественными цветами, которые стали главной тенденцией в дизайне ванных комнат этого года. Кстати ранее мы писали, что светлые цвета плитки, такие как кремовый и бежевый, визуально увеличивают пространство ванной комнаты, тогда как агрессивные и темные оттенки не рекомендованы.