Будете жалеть каждый день: дизайнер назвала 5 решений, которые никогда не сделает у себя дома
- Дизайнер Виктория Каменева рекомендует избегать пластиковых подоконников, штор на кухне, 3D-панелей, открытого хранения и крашеных откосов входных дверей из-за их непрактичности.
- Она советует использовать материалы, которые сочетают эстетику и функциональность, такие как дерево, камень, HPL, жалюзи или римские шторы.
При оформлении интерьера важно учитывать не только внешний вид, но и практичность решений в повседневной жизни. Некоторые популярные варианты могут казаться удачными на первый взгляд, однако со временем оказываются не такими удобными в использовании.
Дизайнер интерьеров Виктория Каменева поделилась примерами решений, которых она избегает в своей работе и не выбрала бы для собственного дома. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.
Какие решения в интерьере являются неудачными?
- Пластиковые подоконники
Одно из самых распространенных бюджетных решений – пластиковые подоконники – со временем теряет эстетичность. Они легко царапаются, желтеют и покрываются пятнами, которые сложно удалить. Альтернатива:
- дерево,
- камень,
- керамогранит или HPL.
Такие материалы выглядят дороже и лучше выдерживают ежедневную нагрузку.
Пластиковые подоконники – это устаревший вариант / Фото nabuduvaly
- Откосы входной двери под покраску
Популярное решение с покраской откосов у входной двери быстро теряет аккуратность. Это зона активного использования, где стены часто загрязняются и повреждаются. Более практичный вариант – ДСП или HPL, которые устойчивы к износу и легки в уходе.
- Шторы на кухне
Текстиль в кухонной зоне выглядит уютно, но в реальности быстро впитывает запахи, жир и пыль. Это делает уход сложным и регулярным. Зато дизайнер советует выбирать жалюзи или римские шторы – они компактнее, проще в очистке и выглядят лаконичнее.
Шторы на кухне впитывают запахи и пыль / Фото Astory.com
- 3D-панели
Объемные декоративные панели часто используют как акцент, но они имеют существенный минус – накапливают пыль и требуют частой уборки. Гладкие поверхности или минималистичные панели выглядят современнее и значительно удобнее в эксплуатации.
3D-панели накапливают пыль / Фото с Pinterest
- Открытое хранение
Открытое хранение одежды и обуви может выглядеть эффектно на фото, однако в повседневной жизни быстро создает ощущение беспорядка. Закрытые системы помогают сохранить порядок и визуальную чистоту пространства.
Открытое хранение притягивает пыль / Фото с Pinterest
Интересно! Как пишет Real Simple, в 2026 году кухонные кладовые возвращаются в тренды, позволяя найти баланс между эстетикой и практичностью. Современные кладовые расширяют функциональность кухни, обеспечивая удобство хранения и быстрый доступ к продуктам.
По словам дизайнера, современный интерьер – это баланс между видом и функциональностью. Решения, которые кажутся выгодными на старте, часто оказываются менее практичными в долгосрочной перспективе. Именно поэтому стоит выбирать материалы, сочетающие эстетику, удобство и долговечность.
Ранее мы писали, что дизайнеры также критикуют натяжные потолки за эстетический вид и влияние на акустику помещения. Несмотря на это, натяжные потолки остаются популярными из-за скорости монтажа и защиты от затопления.