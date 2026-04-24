Будете жалеть каждый день: дизайнер назвала 5 решений, которые никогда не сделает у себя дома

При оформлении интерьера важно учитывать не только внешний вид, но и практичность решений в повседневной жизни. Некоторые популярные варианты могут казаться удачными на первый взгляд, однако со временем оказываются не такими удобными в использовании.

Дизайнер интерьеров Виктория Каменева поделилась примерами решений, которых она избегает в своей работе и не выбрала бы для собственного дома. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

Какие решения в интерьере являются неудачными?

Пластиковые подоконники

Одно из самых распространенных бюджетных решений – пластиковые подоконники – со временем теряет эстетичность. Они легко царапаются, желтеют и покрываются пятнами, которые сложно удалить. Альтернатива:

дерево,

камень,

керамогранит или HPL.

Такие материалы выглядят дороже и лучше выдерживают ежедневную нагрузку.



Пластиковые подоконники – это устаревший вариант / Фото nabuduvaly

Откосы входной двери под покраску

Популярное решение с покраской откосов у входной двери быстро теряет аккуратность. Это зона активного использования, где стены часто загрязняются и повреждаются. Более практичный вариант – ДСП или HPL, которые устойчивы к износу и легки в уходе.

Шторы на кухне

Текстиль в кухонной зоне выглядит уютно, но в реальности быстро впитывает запахи, жир и пыль. Это делает уход сложным и регулярным. Зато дизайнер советует выбирать жалюзи или римские шторы – они компактнее, проще в очистке и выглядят лаконичнее.



Шторы на кухне впитывают запахи и пыль / Фото Astory.com

3D-панели

Объемные декоративные панели часто используют как акцент, но они имеют существенный минус – накапливают пыль и требуют частой уборки. Гладкие поверхности или минималистичные панели выглядят современнее и значительно удобнее в эксплуатации.



3D-панели накапливают пыль / Фото с Pinterest

Открытое хранение

Открытое хранение одежды и обуви может выглядеть эффектно на фото, однако в повседневной жизни быстро создает ощущение беспорядка. Закрытые системы помогают сохранить порядок и визуальную чистоту пространства.



Открытое хранение притягивает пыль / Фото с Pinterest

Интересно! Как пишет Real Simple, в 2026 году кухонные кладовые возвращаются в тренды, позволяя найти баланс между эстетикой и практичностью. Современные кладовые расширяют функциональность кухни, обеспечивая удобство хранения и быстрый доступ к продуктам.

По словам дизайнера, современный интерьер – это баланс между видом и функциональностью. Решения, которые кажутся выгодными на старте, часто оказываются менее практичными в долгосрочной перспективе. Именно поэтому стоит выбирать материалы, сочетающие эстетику, удобство и долговечность.

Ранее мы писали, что дизайнеры также критикуют натяжные потолки за эстетический вид и влияние на акустику помещения. Несмотря на это, натяжные потолки остаются популярными из-за скорости монтажа и защиты от затопления.