Так уже никто не делает: какие решения в дизайне кухни выглядят не актуально

Новый год традиционно приносит новые тренды –и это идеальный момент, чтобы критически посмотреть на собственную кухню. То, что еще несколько лет назад считалось стильным и современным, сегодня может визуально "старить" пространство и делать его менее удобным.

Эксперты по дизайну интерьеров предостерегают: некоторые популярные решения окончательно потеряли актуальность. Больше об этом расскажет Express.

Какие кухонные тренды уже не актуальны?

О том, от каких кухонных трендов стоит отказаться, рассказала Луиз Гроссман – эксперт по кухонному дизайну и основательница компании The Used Kitchen Company, которая уже более 20 лет работает с перепродажей и установкой кухонь.

Глянцевые фасады – в прошлом

После лет доминирования глянцевые кухонные шкафы постепенно исчезают из интерьеров. Они выглядят эффектно только на фото, но в реальной жизни быстро покрываются отпечатками пальцев, пятнами и царапинами. Зато дизайнеры все чаще выбирают матовые или сатиновые поверхности.

По словам Луиз Гроссман, мягкие, бархатные текстуры создают более сдержанный и "взрослый" вид кухни, не требуют постоянного ухода и легко вписываются в разные стили – от минимализма до классики.



Глянцевые фасады остаются в прошлом / Фото Pinterest

Барные стойки больше не в моде

Отдельные барные стойки, которые когда-то считались символом современной кухни, постепенно теряют популярность. На практике они редко используются по назначению и часто превращаются в место для хранения почты, ключей и случайных вещей.

Точечное освещение – устаревшее решение

Когда-то точечные светильники считались стандартом для кухни, но сегодня дизайнеры все чаще отказываются от них. Причина – жесткий и плоский свет, который не создает уюта. На смену приходят многоуровневые схемы освещения:

сочетание подвесных ламп над островом или столом,

локальной подсветки рабочих зон и декоративного света.

К тому же современные "умные" лампы позволяют менять яркость и настроение освещения в течение дня, еще и экономить на счетах благодаря LED-технологиям.



Какое освещение выглядит трендово / Фото Pinterest

Как пишет Business Insider, интерьеры с оздоровительным фокусом станут одним из главных направлений в 2026 году. Более 52% домовладельцев в Великобритании признались, что обустраивают свои дома так, чтобы они способствовали расслаблению и внутреннему балансу.

Какие оттенки станут главными в интерьерах 2026 года?

В 2026 году в интерьерах будут популярны природные цвета, такие как:

теплые нейтральные,

коричневые,

терракотовые,

глиняные оттенки.

Тенденция направлена на создание уюта и заземления, с акцентом на земляные тона, которые способствуют расслаблению и внутреннему балансу.