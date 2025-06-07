Почему стоит выбирать кухонный смеситель с двумя кранами: преимущества и функции

На современных кухнях все чаще можно увидеть смесители с двумя кранами или двумя рычагами. На первый взгляд, это может показаться просто дизайнерской особенностью, но на самом деле такая конструкция имеет вполне практическое назначение.

Для чего нужны два крана в кухонном смесителе, какие функции они выполняют и стоит ли устанавливать такой вариант в собственной кухне, рассказывает 24 Канал.

Также интересно Удобство и безопасность: как рассчитать количество розеток для кухни

Что такое кухонный смеситель с двумя кранами

Речь идет о смесителе, в котором есть два отдельных источника подачи воды. Это может быть два отдельных рычага, два отверстия или два поворотных крана. Внешне конструкция может выглядеть по-разному, но ее суть одна – отдельное регулирование или разделение типов воды.

Основные варианты и назначение

Один кран для обычной водопроводной воды, второй – для фильтрованной.

Самая распространенная причина установки двух кранов – это использование фильтра для очистки воды, который выводит отдельный носик или рычаг с того же самого смесителя.

В таком случае один кран используется для бытовых нужд (мытье посуды, овощей, уборка), а второй – для питьевой воды после очистки.

Это удобно, потому что не нужно монтировать отдельный смеситель для фильтра, а вся система интегрирована в одну конструкцию.

Один рычаг – горячая вода, второй – холодная.

Менее современный, но все еще распространенный вариант – двухвентильный смеситель, где отдельно открывается холодная и горячая вода. Пользователь регулирует температуру вручную, комбинируя потоки.

Этот вариант считается менее удобным, чем однорычажные смесители, но он до сих пор используется из-за простоты ремонта и классического вида.

Смесители с двумя кранами являются удобным решением / Фото Freepik

Два источника для технической и питьевой воды.

В некоторых домах есть раздельные системы подачи воды – например, техническая вода из колодца и питьевая из централизованного водопровода. В этом случае смеситель с двумя кранами позволяет выбирать, какую воду использовать для каких задач.

Встроенное подключение дополнительных устройств.

Иногда один из кранов используется для подачи воды на посудомоечную машину, нагреватель воды, автомат для кофе или кулер.

Такой вариант обычно встречается в дорогих кухонных системах или профессиональных кухнях.

Преимущества и недостатки смесителей с двумя кранами

Смесители с двумя кранами – это актуальное и удобное современное решение, имеющее свои преимущества:

Удобство – можно одновременно мыть посуду и набирать питьевую воду.

Компактность – нет необходимости устанавливать несколько кранов на мойке.

Экономия пространства – особенно актуально для небольших кухонь.

Функциональность – возможность комбинировать бытовую и очищенную воду.

Эстетика – современные модели гармонично вписываются в интерьер.

В то же время такие краны не лишены недостатков и имеют определенные нюансы в работе:

Сложный монтаж – смеситель с двойной системой требует правильного подключения к фильтру или отдельных линий водоснабжения.

Высокая стоимость – такие модели обычно дороже классических однорычажных.

Потребность в регулярном обслуживании фильтров – питьевая линия требует своевременной замены картриджей.

Кстати, вода может содержать вредные примеси, что могут вызвать заболевания и раздражение, поэтому решения, которые позволяют фильтровать воду, довольно важны сегодня.