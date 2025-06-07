Укр Рус
Дом Инновации для дома Почему стоит выбирать кухонный смеситель с двумя кранами: преимущества и функции
7 июня, 14:29
3

Почему стоит выбирать кухонный смеситель с двумя кранами: преимущества и функции

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Кухонные смесители с двумя кранами могут иметь различные назначения, такие как отдельное использование фильтрованной и обычной воды, отдельное регулирование горячей и холодной воды или интеграция с техническими устройствами.
  • Преимущества таких смесителей включают удобство, компактность, экономию пространства, функциональность, но они также имеют недостатки, такие как сложный монтаж, более высокая стоимость и потребность в обслуживании фильтров.

На современных кухнях все чаще можно увидеть смесители с двумя кранами или двумя рычагами. На первый взгляд, это может показаться просто дизайнерской особенностью, но на самом деле такая конструкция имеет вполне практическое назначение.

Для чего нужны два крана в кухонном смесителе, какие функции они выполняют и стоит ли устанавливать такой вариант в собственной кухне, рассказывает 24 Канал.

Также интересно Удобство и безопасность: как рассчитать количество розеток для кухни

Что такое кухонный смеситель с двумя кранами

Речь идет о смесителе, в котором есть два отдельных источника подачи воды. Это может быть два отдельных рычага, два отверстия или два поворотных крана. Внешне конструкция может выглядеть по-разному, но ее суть одна – отдельное регулирование или разделение типов воды.

Основные варианты и назначение

  • Один кран для обычной водопроводной воды, второй – для фильтрованной.

Самая распространенная причина установки двух кранов – это использование фильтра для очистки воды, который выводит отдельный носик или рычаг с того же самого смесителя.

В таком случае один кран используется для бытовых нужд (мытье посуды, овощей, уборка), а второй – для питьевой воды после очистки.

Это удобно, потому что не нужно монтировать отдельный смеситель для фильтра, а вся система интегрирована в одну конструкцию.

  • Один рычаг – горячая вода, второй – холодная.

Менее современный, но все еще распространенный вариант – двухвентильный смеситель, где отдельно открывается холодная и горячая вода. Пользователь регулирует температуру вручную, комбинируя потоки.

Этот вариант считается менее удобным, чем однорычажные смесители, но он до сих пор используется из-за простоты ремонта и классического вида.

Смесители с двумя кранами являются удобным решением / Фото Freepik

  • Два источника для технической и питьевой воды.

В некоторых домах есть раздельные системы подачи воды – например, техническая вода из колодца и питьевая из централизованного водопровода. В этом случае смеситель с двумя кранами позволяет выбирать, какую воду использовать для каких задач.

  • Встроенное подключение дополнительных устройств.

Иногда один из кранов используется для подачи воды на посудомоечную машину, нагреватель воды, автомат для кофе или кулер.

Такой вариант обычно встречается в дорогих кухонных системах или профессиональных кухнях.

Преимущества и недостатки смесителей с двумя кранами

Смесители с двумя кранами – это актуальное и удобное современное решение, имеющее свои преимущества:

  • Удобство – можно одновременно мыть посуду и набирать питьевую воду.
  • Компактность – нет необходимости устанавливать несколько кранов на мойке.
  • Экономия пространства – особенно актуально для небольших кухонь.
  • Функциональность – возможность комбинировать бытовую и очищенную воду.
  • Эстетика – современные модели гармонично вписываются в интерьер.

В то же время такие краны не лишены недостатков и имеют определенные нюансы в работе:

  • Сложный монтаж – смеситель с двойной системой требует правильного подключения к фильтру или отдельных линий водоснабжения.
  • Высокая стоимость – такие модели обычно дороже классических однорычажных.
  • Потребность в регулярном обслуживании фильтров – питьевая линия требует своевременной замены картриджей.

Кстати, вода может содержать вредные примеси, что могут вызвать заболевания и раздражение, поэтому решения, которые позволяют фильтровать воду, довольно важны сегодня.