Роскошное пространство, от которого перехватывает дыхание: Дэвид и Виктория Бекхэмы поразили своей столовой

Загородный дом Дэвида и Виктории Бекхэм в Котсуолдсе не прекращает удивлять. Сейчас супруги приоткрыли завесу и продемонстрировали роскошную столовую своего поместья.

Комната поражает не только большой площадью, но и изысканным дизайном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HELLO! Magazine.

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Чем особенна столовая звездной четы Бекхэмов

Дэвид и Виктория Бекхэм обожают свой загородный дом в Котсуолдсе. Сейчас звездные супруги продемонстрировали роскошную столовую, которую раньше не видели в сети.

Так, Виктория Бекхэм вместе с мужем недавно сходили на ужин к королю Чарльзу III, появившись в невероятных образах в загородной резиденции монарха. Перед тем звездные супруги опубликовали фотографию из собственного дома.

На опубликованной в сети фотографии Дэвид и Виктория Бекхэм стоят у большого деревянного обеденного стола и изысканных стульев. Столовая декорирована персидским ковром.

Больше всего завораживает высокий потолок в загородном доме. Бекхэмы сохранили сельские балки и деревянные панели на потолке, что идеально подчеркивает сельскую тематику. Также акцентов добавляет изысканная люстра.



Столовая Дэвида и Виктории Бекхэм / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Стены отделаны классическим котсуольдским камнем, а окна завешены бархатными шторами. На стенах также есть произведения искусства в рамках и высокий деревянный шкаф с посудой. В центре одной стены расположен огромный каменный камин, который добавляет возвышенного и изысканно стиля, а также уютной атмосферы.

Общую атмосферу дополняет также декор в виде живых цветов и свечей. Дизайнеры считают, что фермерский дом Бекхэмов является идеальным семейным поместьем, ведь каждая деталь завораживает своим шармом.