Кімната вражає не лише великою площею, а й вишуканим дизайном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HELLO! Magazine.

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Чим особлива їдальня зіркового подружжя Бекхемів

Девід та Вікторія Бекхем обожнюють свій заміський будинок у Котсуолдсі. Нині зіркове подружжя продемонструвало розкішну їдальню, яку раніше не бачили у мережі.

Так, Вікторія Бекхем разом з чоловіком нещодавно сходили на вечерю до короля Чарльза III, з'явившись в неймовірних образах у заміській резиденції монарха. Перед тим зіркове подружжя опублікувало світлину з власного будинку.

На опублікованій у мережі світлині Девід та Вікторія Бекхем стоять біля великого дерев'яного обіднього столу та вишуканих стільців. Їдальня декорована перським килимом.

Чи не найбільше зачаровує висока стеля у заміському будинку. Бекхеми зберегли сільські балки та дерев'яні панелі на стелі, що ідеально підкреслює сільську тематику. Також акцентів додає вишукана люстра.

Їдальня Девіда та Вікторії Бекхем
Їдальня Девіда та Вікторії Бекхем / Фото з інстаграма Вікторії Бекхем

Стіни оздоблені класичним котсуольдським каменем, а вікна завішені оксамитовими шторами. На стінах також є витвори мистецтва в рамках і висока дерев'яна шафа з посудом. У центрі однієї стіни розташований величезний кам'яний камін, який додає піднесеного та вишукано стилю, а також затишної атмосфери.

Загальну атмосферу доповнює також декор у вигляді живих квітів та свічок. Дизайнери зауважають, що фермерський будинок Бекхемів є ідеальним сімейним маєтком, адже кожна деталь зачаровує своїм шармом.