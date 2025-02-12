Кімната вражає не лише великою площею, а й вишуканим дизайном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HELLO! Magazine.

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Чим особлива їдальня зіркового подружжя Бекхемів

Девід та Вікторія Бекхем обожнюють свій заміський будинок у Котсуолдсі. Нині зіркове подружжя продемонструвало розкішну їдальню, яку раніше не бачили у мережі.

Так, Вікторія Бекхем разом з чоловіком нещодавно сходили на вечерю до короля Чарльза III, з'явившись в неймовірних образах у заміській резиденції монарха. Перед тим зіркове подружжя опублікувало світлину з власного будинку.

На опублікованій у мережі світлині Девід та Вікторія Бекхем стоять біля великого дерев'яного обіднього столу та вишуканих стільців. Їдальня декорована перським килимом.

Чи не найбільше зачаровує висока стеля у заміському будинку. Бекхеми зберегли сільські балки та дерев'яні панелі на стелі, що ідеально підкреслює сільську тематику. Також акцентів додає вишукана люстра.



Їдальня Девіда та Вікторії Бекхем / Фото з інстаграма Вікторії Бекхем

Стіни оздоблені класичним котсуольдським каменем, а вікна завішені оксамитовими шторами. На стінах також є витвори мистецтва в рамках і висока дерев'яна шафа з посудом. У центрі однієї стіни розташований величезний кам'яний камін, який додає піднесеного та вишукано стилю, а також затишної атмосфери.

Загальну атмосферу доповнює також декор у вигляді живих квітів та свічок. Дизайнери зауважають, що фермерський будинок Бекхемів є ідеальним сімейним маєтком, адже кожна деталь зачаровує своїм шармом.