Дом на колесах: в сети честно рассказали о жизни в трейлерах

Большинство из нас хоть раз мечтало пожить в трейлере – доме на колесах. Будто в фильме, можно путешествовать по миру и одновременно под рукой иметь все условия для комфортной жизни. Однако, действительно ли жизнь на колесах комфортна?

Блогер честно ответила на этот вопрос и поделилась собственным опытом, какие минусы жизни в трейлерах увидела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @vini_vanlife.

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Минусы жизни в доме на колесах

Блогерша отметила, что делится собственным мнением, поэтому для кого-то эти минусы могут казаться не такими важными. Так, по словам женщины, главным минусом жизни на колесах является постоянная фоновая тревога. Дело в том, что постоянно возникают мысли, как много электроэнергии осталось, сколько есть воды, или безопасное место для остановки и тому подобное.

Вторым минусом является отсутствие стабильности. Конечно, люди, которые выбирают жизнь в доме на колесах, иногда наоборот пытаются убежать от нее. Однако следует быть готовыми, что постоянные изменения локаций могут напрягать мозг.

Иногда ты просто мечтаешь полежать неделями и посмотреть в стабильно белый потолок в доме,

– призналась женщина.

Третьим минусом является отсутствие личного пространства. Женщина рассказала, что путешествует вместе с мужем, и иногда возникает полный дисбаланс настроений: кто-то веселый и хочет шутить, а другой – застрял в собственных мыслях и меланхолии.

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