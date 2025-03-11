Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, если ваш бюджет не предусматривает капитального ремонта, есть несколько хитростей, которые помогут создать иллюзию высоких потолков. Например, использование низкой мебели или обоев с вертикальными полосами. Однако один из самых эффективных способов – изменить вид дверей и грамотно использовать цвет. Как это работает, рассказываем далее.

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Как оформить двери, чтобы потолки казались выше

Один из популярных приемов – это установка молдинга к потолку над межкомнатными дверями и покраска всей конструкции в один цвет. Этот метод визуально вытягивает помещение вверх и добавляет драматического эффекта интерьеру.

Самое сложное в этом процессе – изготовление и закрепление конструкций над дверью. Конечно, их можно создать самостоятельно, используя деревянные доски или гипс, но можно также и приобрести уже готовые изделия.

Независимо от выбранного варианта, самое главное здесь то, что перед установкой все элементы, включая двери, обшивкой и стеной между дверью и потолком, нужно покрасить в один цвет. Это будет создавать единый визуальный объект и поднимать потолок.

Как сделать потолок выше с помощью дверей: смотрите видео

Потолок является одним из самых недооцененных элементов интерьера дома. Однако, выбирая трендовые варианты потолка, можно вывести свое жилье на новый уровень.

Альтернативные методы визуального увеличения высоты дверей

Если вам не хочется заниматься столярными работами, есть более простые варианты. Один из них – установка крестовины или фронтона над дверной коробкой.

Крестовина – это толстый молдинг, который размещается над дверью и создает эффект вытянутой формы.

В то же время фронтон – это декоративный элемент, что придает дверям значимости и дополнительной высоты.

Чтобы этот метод выглядел гармонично, следует покрасить крестовину или фронтон в цвет отделки дверей, оставив стены в привычном оттенке.

Другой же простой способ – использование краски для создания визуального обмана. Измерьте несколько сантиметров вокруг дверной коробки и наклейте малярную ленту, чтобы создать ровные линии. Покрасьте двери, раму и прилегающую часть стены в один цвет. Это позволит двери выглядеть шире и выше, а также добавит акцентный элемент в интерьер.