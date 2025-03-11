Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо ваш бюджет не передбачає капітального ремонту, є кілька хитрощів, які допоможуть створити ілюзію вищих стель. Наприклад, використання низьких меблів або шпалер із вертикальними смугами. Проте один із найефективніших способів – змінити вигляд дверей та грамотно використовувати колір. Як це працює, розповідаємо далі.

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Як оформити двері, щоб стелі здавалися вищими

Один із популярних прийомів – це встановлення молдингу до стелі над міжкімнатними дверима та фарбування всієї конструкції в один колір. Цей метод візуально витягує приміщення вгору та додає драматичного ефекту інтер'єру.

Найскладніше в цьому процесі – виготовлення та закріплення конструкцій над дверима. Звичайно, їх можна створити самотужки, використовуючи дерев'яні дошки чи гіпс, але можна також і придбати вже готові вироби.

Незалежно від обраного варіанту, найголовніше тут те, що перед встановленням усі елементи, включно з дверима, обшивкою та стіною між дверима та стелею, потрібно пофарбувати в один колір. Це створюватиме єдиний візуальний об’єкт і підійматиме стелю.

Як зробити стелю вищою за допомогою дверей: дивіться відео

Стеля є одним з найбільш недооцінених елементів інтер'єру будинку. Однак, обираючи трендові варіанти стелі, можна вивести своє житло на новий рівень.

Альтернативні методи візуального збільшення висоти дверей

Якщо вам не хочеться займатися столярними роботами, є більш прості варіанти. Один із них – установка хрестовини або фронтону над дверною коробкою.

Хрестовина – це товстий молдинг, який розміщується над дверима та створює ефект витягнутої форми.

Водночас фронтон – це декоративний елемент, що додає дверям значущості та додаткової висоти.

Щоб цей метод виглядав гармонійно, слід пофарбувати хрестовину або фронтон у колір оздоблення дверей, залишивши стіни у звичному відтінку.

Інший же простий спосіб – використання фарби для створення візуального обману. Виміряйте кілька сантиметрів навколо дверної коробки та наклейте малярську стрічку, щоб створити рівні лінії. Пофарбуйте двері, раму та прилеглу частину стіни в один колір. Це дозволить дверям виглядати ширшими й вищими, а також додасть акцентний елемент в інтер’єр.