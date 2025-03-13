Блогерка чесно відповіла на це питання та поділилася власним досвідом, які мінуси життя у трейлерах побачила. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @vini_vanlife.

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Мінуси життя у домі на колесах

Блогерка наголосила, що ділиться власною думкою, тому для когось ці мінуси можуть здаватися не такими важливими. Так, за словами жінки, головним мінусом життя на колесах є постійна фонова тривога. Річ у тім, що постійно виникають думки, як багато електроенергії залишилося, скільки є води, чи безпечне місце для зупинки тощо.

Другим мінусом є відсутність стабільності. Звісно, люди, які обирають життя у домі на колесах, інколи навпаки намагаються втекти від неї. Однак слід бути готовими, що постійні зміни локацій можуть напружувати мозок.

Інколи ти просто мрієш полежати тижнями й подивитися у стабільно білу стелю у домі,

– зізналася жінка.

Третім мінусом є відсутність особистого простору. Жінка розповіла, що подорожує разом з чоловіком, і інколи виникає повний дисбаланс настроїв: хтось веселий та хоче жартувати, а інший – застряг у власних думках та меланхолії.

Відверто про мінуси життя у трейлерах: дивіться відео

Раніше подорожувальниця та блогерка Брук Віппл своїми руками збудувала затишний дім посеред лісу. Хоча у будинку немає душу й туалету, проте жінка щаслива, що має змогу жити у єднанні з природою.