Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

До теми Замок справжньої королеви: чоловік створив для коханої дружини фантастичний будинок

Затишний куточок посеред лісу

Блогерка Брук Віппл полюбляє відпочивати на свіжому повітрі, а тому вирішила побудувати будинок, який би подарував можливість жити у єднанні з природою. Так, жінка вирішила побудувати будинок посеред лісу своїми руками.

На будівництво Брук витратила порівняно небагато – 5 тисяч фунтів (близько 6200 доларів). Усі роботи жінка виконувала власноруч. Ба більше, вона навіть не зверталася за допомогою до свого чоловіка. Загалом, на будівництво будинку посеред лісу Брук витратила кілька тижнів.

Варто зауважити, що середня заробітна плата у Великій Британії складає близько 3500 тисяч фунтів, тому такі витрати на будівництво повноцінного будинку є малими.

Дім повністю енергонезалежний, адже має сонячні панелі на даху. Усередині встановлена буржуйка, яка опалює все приміщення, стіл, полиці з шафами, зручне велике крісло та гамак. Їжу Брук готує на буржуйці, а спить – в гамаку. Разом з нею у будинку також живе її собака.

Найбільшим викликом для Брук стала відсутність душу та туалету, проте вона змогла підлаштуватися до нових умов життя. Так, усі гігієнічні процедури жінка виконує просто неба. Спочатку це було проблемою, однак нині Брук звикла й щаслива, що може так вільно почуватися, живучи посеред лісу.

Дім Брук посеред лісу: дивіться відео

Крім того, Брук також має власну юрту, яку також звела у лісі. Усередині є повноцінна кухня, ванна з туалетом та двоспальне ліжко. Цікаво, що юрту Брук також зводила самостійно без сторонньої допомоги.

Юрта, у якій також живе Брук: дивіться відео

Обидва будинки зведені таким чином, щоб їх можна було причепити до автівки та возити за собою під час подорожей. Сама Брук щаслива, що є вільною від проживання на одному місці, тому надихає на це й інших, адже робить схожі будинки на колесах на замовлення.