Тепло, уютно и без дыма: какие дрова выбрать для камина

Камин всегда ассоциируется с домашним уютом и семейными теплыми вечерами. Однако для создания такой атмосферы стоит правильно подобрать дрова.

Так, древесина для камина должна быть тщательно подобрана. Какую породу дерева выбрать, какой размер дров должен быть и какие нюансы еще надо знать – сообщает 24 Канал.

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Почему важно правильно подобрать дрова для камина

Хорошая древесина – залог уютной и теплой атмосферы в доме. Выбирая дрова для камина, также следует учитывать их характеристики: КПД, теплоотдача и зольность. Некачественные дрова могут только навредить и выделить много дыма.

Так, температура горения дров в камине – от 450 до 1000 градусов, а воспламенение и тление начинается от 300 градусов. Поэтому важно также соблюдать правила безопасности. Если выбрать некачественные дрова, то они могут мгновенно сгореть и при этом – будут сильно искриться. Это может привести к неконтролируемому горению, загрязнения дымохода и закопчения дверцы камина.



Что надо знать о дровах для камина / Фото Unsplash, Lucian Alexe

Какие дрова являются лучшими для камина

Во-первых, поленья должны быть правильного размера. Устойчивый, качественный жар образуют дрова примерно одного размера. Так, лучше колоть дрова размером 7 – 9 миллиметров в диаметре, а длина должна зависеть от фасада топки – 2/3 или 3/4 от длины топки.

Как отмечают эксперты, дрова правильного размера равномерно горят, не образуя едкий дым. Такие поленья также отдают максимум тепла помещению, не выделяют избыточной сажи и не нарушают работу камина.

Во-вторых, следует правильно выбрать породу дерева. Так, для твердотопливных каминов лучше выбирать дрова из лиственных пород дерева. Говорится о дубе, ольхе, акация, граб и ясень. Эта древесина имеет высокую теплоотдачу, долго горит, имеет минимум копоти и сажи.



Дрова для камина / Freepik

При этом каждая из пород дерева имеет свои преимущества. Дуб горит дольше, имеет терпкий приятный аромат, а ольха имеет эстетический вид, что также имеет важное значение при использовании в каминах, а также очищает дымоход от золы. К слову, часто для каминов выбирают и дрова из вишни. Они не являются основным средством обогрева, однако наполняют пространство невероятным ароматом.

В то же время, выбирая дрова для камина, следует обратить внимание и на прессованные дрова или евродрова. Их изготавливают из прессованной обработанной древесины, торфа и угольного сырья.



Характеристики популярных дров / Инфографика baza-drov.com.ua

Какие дрова для камина не подходят

Существуют породы древесины, которые не следует выбирать для камина. Речь идет о: