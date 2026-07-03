Никаких душевых кабин и ванн: новый тренд из Европы, набирающий популярность в 2026 году

В странах Западной Европы все чаще отказываются от классических душевых кабин и даже ванн в пользу душевых капсул. Особенно популярными они становятся в Германии, Нидерландах, Швеции и Дании, где при ремонте все больше внимания уделяют компактности, комфорту и современным технологиям.

О новом тренде рассказало издание Homes and Gardens.

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Что такое душевая капсула?

Душевая капсула внешне похожа на обычную кабину, однако обладает гораздо большим набором функций. В зависимости от модели она может сочетать в себе:

тропический душ,

паровой режим,

гидромассаж,

LED-подсветку,

ароматерапию и сенсорное управление.

Фактически это компактный домашний SPA-комплекс, который занимает не намного больше места, чем традиционная душевая кабина.

Почему они становятся популярными?

После пандемии коронавируса спрос на функциональные и многофункциональные решения для жилья заметно вырос. Именно поэтому производители сантехники активно развивают сегмент душевых капсул, которые позволяют совместить ежедневные гигиенические процедуры с элементами релаксации без необходимости посещать SPA-комплексы.

Особенно быстро это направление развивается в странах, где популярны технологии Smart Home, ведь многие модели поддерживают цифровое управление и персональные настройки.



Душевая капсула внешне похожа на обычную кабину, однако обладает гораздо большим набором функций / Фото Pinterest

Есть ли недостатки?

Несмотря на преимущества, душевые капсулы пока остаются дорогостоящим решением. Их установка обходится дороже, а отдельные модели требуют регулярного технического обслуживания и могут потребовать модернизации вентиляции или электросети. В то же время для семей с маленькими детьми или тех, кто любит принимать ванну, полностью отказаться от нее готовы далеко не все.

Какие цвета для ванной считаются антитрендом в 2026 году?

В 2026 году дизайнеры советуют использовать теплые, мягкие и естественные оттенки для ванных комнат вместо серого цвета. Популярными цветами стали шалфейно-зеленый, пыльно-розовый, приглушенный желтый, теплый бежевый и сливочные оттенки.