Гостиная Дженнифер Энистон – это мастер-класс по сочетанию современности и винтажности
- Дженнифер Энистон в своей гостиной соединила антикварную мебель с современными предметами, создав теплое и уютное пространство.
- Для достижения баланса важно комбинировать текстуры и цвета, как это сделано со старым кожаным креслом и темными деревянными элементами.
Дженнифер Энистон известна не только как актриса, но и как настоящий ценитель дизайна интерьера. Она не раз признавалась, что если бы не стала актрисой, то точно стала дизайнером. И это ярко просматривается в ее удивительных домашних интерьерах.
Так, в своей гостиной Дженнифер изысканно и профессионально комбинирует современность и винтажность, пишет Homes and gardens.
Как Дженнифер Энистон оформила свою гостиную?
В гостиной Дженнифер соединила антикварную мебель – старое кожаное кресло-клубный стул и потертый ковер – с современными предметами: темной деревянной тумбой и лаконичными аксессуарами.
Как следствие – получилось пространство, которое одновременно теплое, уютное и стильно оформленное.
Гостиная Дженнифер Энистон: смотрите фото
Чтобы совместить старое и новое без хаоса, важно соблюдать баланс:
- слишком много старины является устаревшим на вид;
- слишком современные вещи делают пространство холодным.
Здесь помогает комбинация текстур и цветов: темно-сине-серые стены подчеркивают теплые оттенки кожаного кресла и ковра, а деревянные рамки и тумба добавляют глубины.
Чтобы воссоздать стиль актрисы в собственной гостиной, можно выбрать следующую мебель:
- Кожаное кресло – vintage или современное из кожи, которая со временем красиво стареет.
- Ковер – антикварный или винтажный стиль, можно выбрать даже машинного производства, чтобы его было легче чистить.
- Тумба/шкаф – темное дерево, текстурированные дверцы.
- Лампа и мелкие аксессуары – могут быть яркими и необычными, чтобы добавить индивидуальности.
- Рамы для картин – контрастные, подчеркивают оттенки мебели, создавая целостность композиции.
Даже если у вас нет настоящих антикварных вещей, современная мебель и винтажные элементы в сочетании с правильными цветами стен могут создать уютную, стильную и сбалансированную гостиную, как у Дженнифер Энистон.
Как сочетать современную и антикварную мебель?
Как пишет The Spruce, самые интересные интерьеры – это те, что не привязаны к конкретной эпохе, а гармонично сочетают старые и новые вещи.
Что считать антиквариатом и винтажем:
- Антиквариат – мебель старше 100 лет;
- Винтаж – от 20 до 100 лет;
- Современная – менее 20 лет, включая актуальные новинки.
Основные советы для сочетания мебели:
Находите баланс
Сочетайте любимые вещи, а не создавайте "каталог" мебели. Старые и тяжелые деревянные предметы лучше ставить возле стен, легкие – рядом с массивными. Играйте с пропорциями, цветами, принтами и текстурами, чтобы сочетание имело естественный вид.
Форма и функция
Антикварная мебель часто имеет сложную резьбу или декоративные элементы. Комбинируйте обтекаемые современные линии со сложными изгибами антиквариата. Металлические или деревянные элементы помогают "подчеркнуть ноги" мебели и не делают пространство старомодным.
Обновляйте и переделывайте
Не все старые вещи нужно оставлять в оригинальном виде. Перекраска, новая обивка или легкое обновление добавляют современного ощущения без потери шарма. Даже старые кресла можно сделать комфортными, заменив пружины и наполнитель.
Объединяйте цветом
Использование одной палитры цветов помогает совместить различные стили. Например, белый цвет на старой и новой мебели создает ощущение целостности.
Выбирайте акцентные предметы
Большой антикварный предмет (шкаф, кровать, стол) может стать центром внимания в современном интерьере. Также можно использовать крупные декоративные элементы: зеркала, ковры, подсвечники.
Начните с мелких деталей
Если боитесь масштабных изменений, начните с маленьких предметов: столиков, табуретов, зеркал или освещения.
Сочетание старого и нового работает лучше всего, когда есть баланс, внимание к форме и пропорциям, а цвет и детали объединяют пространство.
