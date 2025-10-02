В этом году едва ли не на всех самых стильных кухнях можно было увидеть фартук из сплошной плиты. Кухня актрисы Камерон Диаз не стала исключением. Дизайнеры прогнозируют, что спрос именно на такой тип фартука останется надолго.

Для фартука на кухне Диаз выбрала мрамор в нейтральной гамме с изысканными прожилками, которые выглядят уникально и максимально роскошно, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Почему фартук на кухне Диаз долго будет в моде?

Фартук на кухне Диаз имеет все ключевые черты, которые гарантируют долговременную привлекательность: спокойная нейтральная основа, идеальный баланс рисунка и, конечно, высококачественный материал.

Хотя мрамор – безусловно материал номер для кухонных фартуков сегодня, вид сплошной плиты можно воспроизвести и с помощью других материалов – стекла, нержавеющей стали или фарфора. Эксперты советуют совместить его с открытыми полками и стильным латунным смесителем.

Кухня Камерон Диаз: смотрите видео

Какие еще кухонные тренды будут повсюду в 2026 году?

Как пишет Southering Living, популярными на кухнях в 2026 году будут следующие элементы:

цветные бытовые приборы;

классические покрытия, такие полированный никель и хром;

деревянные шкафчики из дуба светлых или средних тонов;

кухни с закрытой планировкой;

узорчатые обои и ткани;

столешницы из природного камня с выразительными или цветными прожилками.

Какой тренд 2026 года заметили на кухне Памелы Андерсон?

На замену нейтральным цветам в интерьере придут смелые. Красноречивым доказательством изменений стали стулья на кухне Памелы Андерсон. Они имеют кобальтовый цвет. Дизайнеры говорят, что в 2026 году наступит эпоха основных цветов, таких, как красный, желтый и синий.