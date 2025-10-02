Цього року чи не усіх найстильніших кухнях можна було побачити фартух із суцільної плити. Кухня акторки Камерон Діаз не стала винятком. Дизайнери прогнозують, що попит саме на такий тип фартуха залишться надовго.

Для фартуха на кухні Діаз обрала мармур у нейтральній гамі з вишуканими прожилками, що виглядають унікально й максимально розкішно, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Чому фартух на кухні Діаз довго буде в моді?

Фартух на кухні Діаз має є всі ключові риси, які гарантують довготривалу привабливість: спокійна нейтральна основа, ідеальний баланс малюнку та, звісно, високоякісний матеріал.

Хоча мармур – безумовно матеріал номер для кухонних фартухів сьогодні, вигляд суцільної плити можна відтворити й за допомогою інших матеріалів – скла, нержавіючої сталі чи порцеляни. Експерти радять поєднати його з відкритими полицями та стильним латунним змішувачем.

Кухня Камерон Діаз: дивіться відео

Які ще кухонні тренди будуть всюди у 2026 році?

Як пише Southering Living, популярними на кухнях у 2026 році будуть наступні елементи:

кольорові побутові прилади;

класичні покриття, такі полірований нікель і хром;

дерев'яні шафки з дуба світлих або середніх тонів;

кухні із закритим плануванням;

візерункові шпалери й тканини;

стільниці з природного каменю з виразними чи кольоровими прожилками.

Який тренд 2026 року помітили на кухні Памели Андерсон?

На заміну нейтральним кольорам в інтер'єрі прийдуть сміливі. Красномовним доказом змін стали стільці на кухні Памели Андерсон. Вони мають кобальтовий колір. Дизайнери кажуть, що у 2026 році настане епоха основних кольорів, таких, як червоний, жовтий і синій.