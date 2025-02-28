Где не стоит устанавливать паркетный пол: важные советы

Паркетные полы имеют большую популярность благодаря своей экологичности, долговечности и способности повышать стоимость жилья. Они значительно легче в уходе, чем ковровые покрытия, и могут служить до 100 лет при условии надлежащего ухода.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, перед их установкой важно учесть особенности помещений, ведь неправильное размещение может значительно сократить срок службы пола. О местах в доме, где лучше избегать использования паркета, рассказываем далее.

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Влажные помещения

Поскольку паркет является пористым материалом, он поглощает влагу, что может привести к искривлению, вздутию или даже гниению древесины. Ванная комната – одно из худших мест для установки деревянного пола из-за постоянного воздействия пара и брызг воды. Аналогично, подвалы часто имеют повышенную влажность, что делает их неподходящими для использования паркета.

Кухни и прачечные

Паркет не лучший выбор для помещений, где часто случаются разливы воды, жира или моющих средств. Кухня и прачечная – зоны с повышенным риском повреждения пола из-за случайных протечек или частых контактов с жидкостями. Если вы все же решили использовать паркет в этих зонах, стоит обеспечить надлежащую защиту – например, использовать специальные коврики или регулярно покрывать пол защитными средствами.

За паркетом нужен особый уход / Фото Freepik

Зоны с большим потоком людей

Интенсивное движение приводит к быстрому износу паркета. Коридоры и фойе, через которые ежедневно проходит большое количество людей, могут быстро потерять свой эстетический вид. Даже самые качественные защитные покрытия не могут полностью обезопасить деревянный пол от царапин и вмятин. Если ваш дом имеет такие зоны, рассмотрите более устойчивые альтернативы.

Грязные помещения

Зоны возле входной двери, коридоры или задние дворы, куда часто заходят домашние любимцы или дети, могут стать проблемными для паркета. Песок, грязь и мелкий мусор могут поцарапать поверхность и сделать ее тусклой. Использование качественных ковриков у входа может помочь минимизировать вред, но если ваш дом имеет очень активный входной трафик, лучше рассмотреть другой тип пола.