Проте, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, перед їх встановленням важливо врахувати особливості приміщень, адже неправильне розміщення може значно скоротити термін служби підлоги. Про місця у будинку, де краще уникати використання паркету, розповідаємо далі.

До теми 7 речей, які варто знати перед встановленням теплої підлоги

Вологі приміщення

Оскільки паркет є пористим матеріалом, він поглинає вологу, що може призвести до викривлення, здуття або навіть гниття деревини. Ванна кімната – одне з найгірших місць для встановлення дерев'яної підлоги через постійний вплив пари та бризок води. Аналогічно, підвали часто мають підвищену вологість, що робить їх невідповідними для використання паркету.

Кухні та пральні

Паркет не найкращий вибір для приміщень, де часто трапляються розливи води, жиру або мийних засобів. Кухня та пральня – зони з підвищеним ризиком пошкодження підлоги через випадкові протікання або часті контакти з рідинами. Якщо ви все ж вирішили використати паркет у цих зонах, варто забезпечити належний захист – наприклад, використовувати спеціальні килимки або регулярно покривати підлогу захисними засобами.

За паркетом потрібен особливий догляд / Фото Freepik

Зони з великим потоком людей

Інтенсивний рух призводить до швидкого зношування паркету. Коридори та фоє, через які щодня проходить велика кількість людей, можуть швидко втратити свій естетичний вигляд. Навіть найякісніші захисні покриття не можуть повністю убезпечити дерев’яну підлогу від подряпин і вм’ятин. Якщо ваш будинок має такі зони, розгляньте більш стійкі альтернативи.

Брудні приміщення

Зони біля вхідних дверей, коридори або задні двори, куди часто заходять домашні улюбленці чи діти, можуть стати проблемними для паркету. Пісок, бруд і дрібне сміття можуть подряпати поверхню та зробити її тьмяною. Використання якісних килимків біля входу може допомогти мінімізувати шкоду, але якщо ваш будинок має дуже активний вхідний трафік, краще розглянути інший тип підлоги.