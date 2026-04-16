Не шкаф и не прихожая: гениальное место для хранения обуви, о котором часто забывают
- Пространство под лестницей можно использовать для хранения обуви, обустраивая выдвижные ящики или скрытые шкафчики.
- Это решение освобождает прихожую от лишних вещей.
Обувь часто оставляют возле входной двери. Из-за этого прихожая кажется захламленной, особенно если она маленькая.
В домах с несколькими этажами, где вход расположен возле лестницы, пространство под ними можно эффективно использовать для хранения обуви. Об этом пишет House Digest.
Где можно хранить обувь дома?
Его обустраивают по-разному: устанавливают выдвижные ящики, делают скрытые шкафчики или создают подъемные ступеньки, которые открывают доступ к внутреннему отсеку.
Чаще всего в качестве "крышки" используют одну – две нижние ступеньки – их поднимают, и под ними открывается небольшое, но удобное место для хранения.
Такое решение помогает убрать обувь из прихожей, освободить пространство и избежать громоздких полок. Оно подходит даже для лестниц, которые с обеих сторон окружены стенами, где невозможно установить обычные дверцы или ящики.
В то же время реализация этого решения требует опыта: важно правильно рассчитать размеры, выровнять ступеньки, обеспечить прочность конструкции и соблюсти строительные нормы. Без этого лестница может стать опасной.
Есть и недостаток: пользоваться таким хранилищем не слишком удобно и быстро, ведь каждый раз нужно поднимать ступеньку и закрывать ее обратно. Поэтому его лучше использовать для сезонной обуви, а ежедневную оставлять в легком доступе.
Лучшие способы хранения обуви
Поддерживать порядок в прихожей можно без лишних усилий. Если обувь накапливается и создает беспорядок, стоит изменить подход к хранению – много простых и удобных решений. Об этом пишет Southern Living.
Пластиковые контейнеры пластиковые контейнеры
Складывайте сезонную обувь в прозрачные коробки с крышками – так она не запылится, и всегда будет видно, что внутри.
Полочки как в магазине
Разместите полки в углу комнаты и разложите обувь по цвету или типу.
Скамейка с местом для обуви
Переносную скамейку можно поставить где угодно – в коридоре, возле гаража или даже в шкафу.
Скамья с отсеками
Под сиденьем сделайте разделение – так каждый будет иметь место для своей обуви, и ее будет легко достать.
Комод вместо полки
Храните обувь в обычном комоде – это поможет скрыть беспорядок.
Полки из деревянных планок
Стильный вариант – открытые полки, где обувь как декор.
Выдвижные ящики
Позволяют хранить больше пар и удобно организовать пространство для каждого.
Корзина или ящик
Простой способ – складывать обувь в коробку или корзину у входа.
Шкаф для обуви
Идеальный вариант, если не хочется, чтобы обувь была на виду – все спрятано, но под рукой.
Удобное хранение обуви может быть и практичным, и красивым – достаточно выбрать вариант, который подходит именно для вашего пространства.
Почему оставлять ключ в замке – это опасно
Многие люди думают, что ключ в замке изнутри делает дом более безопасным, но это ошибка. На самом деле он не защищает от воров и может даже помочь им.
Опытные воры могут использовать технику "бампинга", когда специальный ключ и короткий удар позволяют быстро открыть замок за несколько секунд без видимых следов. Поэтому ключ в замке не является преградой.
Есть и другие риски: если ключ оставить внутри, дверь может быть сложно открыть извне, а в экстренных ситуациях это может помешать спасателям быстро попасть в помещение.
Лучшее решение – не оставлять ключ в замке, а использовать более надежную защиту: качественный замок, сигнализацию, камеры или датчики движения.