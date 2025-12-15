8 худших мест для зеркала в вашем доме

Зеркала мгновенно "обновляют" пространство. Они создают иллюзию большей площади и добавляют света темным зонам. Но чтобы зеркала действительно работали, их нужно правильно размещать.

Зеркало, повешенное в неудачном месте, может нарушить баланс комнаты, привлечь внимание к нежелательным деталям или создать резкие блики, из-за которых пространство будет казаться некомфортным, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Где не стоит вешать зеркала?

В узком коридоре

Размещение зеркала в узком коридоре кажется быстрым способом визуально расширить пространство, но на практике это часто создает проблемы. Отражение движения делает коридор еще более "перегруженным" и тесным. К тому же коридоры должны оставаться свободными для прохода, а зеркало, выступающее из стены, легко задеть и разбить.

Напротив окна

Повесить зеркало напротив окна кажется логичным решением, но оно может вызвать чрезмерные блики. Вместо мягкого дополнительного света вы получите яркие отражения прямо в глаза и по всей комнате. К тому же зеркало может "удвоить" нежелательные виды – например, соседний дом или оживленную дорогу.

Напротив унитаза

Зеркало прямо напротив унитаза – почти всегда плохая идея. Оно акцентирует внимание на наименее привлекательной части ванной комнаты и создает неудобный эффект, особенно в малом пространстве. Есть значительно лучшие и доступные варианты размещения зеркал, которые сделают ванную светлее и более сбалансированной.

Напротив кровати

Если вы хотите, чтобы спальня была спокойной и гармоничной, не стоит вешать зеркало напротив кровати. Любое движение – когда вы переворачиваетесь, тянетесь или проверяете телефон – постоянно будет отражаться в зеркале. При слабом освещении это мешает расслабиться и разрушает уютную атмосферу.

Не вешайте зеркало перед кроватью / Фото Shutterstock

На уровне глаз в столовой

Зеркало на уровне глаз в столовой может вызвать дискомфорт у гостей. Мало кто хочет смотреть на себя во время еды или разговора. Если зеркало висит слишком низко, оно отвлекает от общения. Лучше разместить его чуть выше – так оно будет отражать свет и создавать теплую, гостеприимную атмосферу.

На кухне

Кухня – одно из худших мест для зеркала. Здесь быстро появляется пар и грязь, а зеркало придется постоянно чистить. Если у вас есть техника из нержавеющей стали, света и бликов там и так достаточно. Зеркало лишь подчеркнет беспорядок, который вы не очень хотите видеть.

Напротив захламленной зоны

Если в вашем доме есть место, где постоянно скапливается беспорядок, не стоит вешать зеркало напротив него. В результате вы будете видеть беспорядок вдвойне – и когда входите, и когда выходите. Зеркало не украсит пространство, а лишь усилит ощущение хаоса.

Не размещайте зеркало напротив загроможденной зоны / Фото Shutterstock

Над диваном

Многие вешают зеркало над диваном, но это не лучшее решение. Его легко случайно задеть, а отражение может отвлекать во время отдыха. Вместо уюта комната будет казаться перегруженной. Чтобы гостиная выглядела спокойнее, стоит также избегать типичных ошибок в расположении дивана, которые создают ощущение загроможденности.

Как пишет издание Southern Living, дизайнеры советуют не вешать зеркала слишком высоко или низко. Лучше всего размещать их на уровне глаз. Кроме того, не следует использовать много зеркал – это создает хаос и дезориентацию. Главное правило: зеркало должно быть функциональным и уместным, а не просто заполнять пустую стену.

