Может стоить серьезных денег: как правильно выбрать расположение термостата

Вы пытаетесь уменьшить расходы на электроэнергию: носите одежду слоями, выключаете обогреватели, когда вас нет дома, выбираете экономные настройки термостата. Но счета все равно растут.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, одна из причин, которую часто игнорируют, – неправильное расположение термостата. Как локация связана с расходами и где его лучше не размещать, рассказываем далее.

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Как термостат влияет на затраты энергии

Термостат измеряет температуру только в той зоне, где он размещен. Если это место не отражает общего климата в доме, система отопления или охлаждения начнет работать неэффективно.

Например, термостат в коридоре может получать неправильные данные из-за слабого потока воздуха, а вблизи окна – из-за воздействия солнца или сквозняков.

В результате – лишний расход энергии, колебания температуры в комнатах и высокие счета.

Худшие места для размещения термостата

Эксперты не советуют устанавливать термостат:

в коридорах с ограниченным воздухообменом;

на внешних стенах или возле окон и дверей;

вблизи источников тепла (труб, камина, кухни);

возле вентиляционных отверстий;

на лестницах или под прямым солнечным светом.

В этих зонах показатели могут быть искаженными – так называемыми "фантомными", что затрудняет точное регулирование температуры во всем доме.

Не все места одинаково хорошо подходят для термостата / Фото Freepik

Идеальное место для термостата

Лучше всего устанавливать термостат:

в гостиной или другой часто используемой комнате;

на внутренней стене, подальше от источников тепла, холода и прямых солнечных лучей;

на первом этаже – если в доме есть два этажа и одна система управления климатом.

В таких условиях термостат обеспечит точные измерения температуры и уменьшит расходы на отопление и охлаждение.

Что делать, если термостат установлен неудачно

Переместите термостат – если изменение составляет менее 45 сантиметров на той же стене или до 3 метров на противоположную стену, это можно сделать самостоятельно. Для более крупных перемещений лучше обратиться к электрику или специалисту.

Кстати, другим решением может стать умный термостат, который будет регулировать температуру с учетом большего количества факторов.