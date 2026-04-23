Ни консоль, ни встроенная мебель: есть более доступная альтернатива тумбе под телевизор

Обычно телевизор в гостиной или ставят на консольный столик, или во встроенную стену, или закрепляют на стене. Все эти варианты могут быть дорогими, а некоторые из них не подходят для маленьких помещений или арендованного жилья. В то же время есть более доступная и простая альтернатива.

Пользовательница Instagram @karolinerelster_ поделилась процессом превращения простой металлической стойки для одежды в стильную подставку для телевизора. Об этом пишет House Digest.

Как просто и дешево разместить телевизор дома?

Использовав стойку для одежды, она добавила барашковые гайки к крючкам с чашечками и вкрутила их в заднюю часть телевизора там, где обычно крепится настенное оборудование.

Затем крючки зацепили за перекладину стойки. Остается только отрегулировать высоту перекладины до комфортного уровня просмотра – и получаем эффект настенного монтажа.

Автор отметила, что причиной такого нестандартного решения стала высокая цена консольных столиков. Даже бюджетные модели могут стоить более 100 долларов.

@karolinerelster_ сказала, что ее конструкция обошлась менее чем в 100 долларов. Поэтому это идеальное решение для людей с ограниченным бюджетом.

Кроме того, стойка для одежды занимает немного места, что особенно актуально для тесных и маленьких комнат.

В то же время есть несколько причин, почему стойка для одежды может быть неидеальной заменой тумбе под телевизор. Хотя автор ответила в комментариях, что пользуется такой конструкцией уже два года, не все стойки могут быть настолько прочными. В зависимости от максимально допустимой нагрузки, стойка может не выдержать вес телевизора.

Если конструкцию случайно зацепить, телевизор может повредиться. Также это не лучший вариант для домов с маленькими детьми или домашними животными, где стойку могут толкнуть.

Некоторые телевизоры могут быть шире стойки, что усложнит монтаж. К тому же не все телевизоры имеют отверстия для крепления на задней панели. За видимые провода можно споткнуться, и в целом они имеют не эстетичный вид.

7 советов, где поставить телевизор в комнате

Как пишет The Spruce, правильно размещенный телевизор не только удобен для просмотра, но и гармонично вписывается в интерьер. Главное – учесть розетки, свет из окон и планировку комнаты.

Рядом с розеткой

Сначала проверьте, где есть ближайшая розетка. Нужно место не только для телевизора, но и для приставки, саундбара или других устройств. Также обратите внимание, не будет ли солнце отражаться в экране.

На правильной высоте

Телевизор лучше всего ставить или вешать на уровне глаз, когда вы сидите. Так шея не будет уставать. Обычно центр экрана должен быть примерно на высоте 105 сантиметров от пола.

Определите главный акцент комнаты

Если телевизор – главный элемент комнаты, разместите его напротив дивана. Если же в комнате есть камин, хорошее окно или декоративная стена, лучше поставить телевизор сбоку.

Спрячьте его

Не нравится вид черного экрана? Спрячьте телевизор в шкаф или тумбу с дверцей. Это особенно удобно для небольших комнат.

Сделайте частью декора

Телевизор можно красиво вписать в интерьер. Например, поставить его среди полок с книгами, фото и декором или оформить вокруг него галерею из картин.

Для кухни – складной вариант

Для кухни или кабинета подойдет небольшой телевизор, который крепится под шкафчиком и складывается, когда не нужен.

Над камином

Телевизор над камином имеет стильный вид, но часто висит слишком высоко. Если выбираете этот вариант, лучше крепить его на стену и дополнить декором вокруг.

В маленькой комнате выбирайте компактный телевизор и мебель. В большой комнате маленький экран может "потеряться". Телевизор должен стоять на прочной поверхности или быть надежно закрепленным. Если сомневаетесь с монтажом – лучше обратиться к специалисту.

