Користувачка Instagram @karolinerelster_ поділилася процесом перетворення простої металевої стійки для одягу на стильну підставку для телевізора. Про це пише House Digest.

Як просто і дешево розмістити телевізор вдома?

Використавши стійку для одягу, вона додала барашкові гайки до гачків із чашечками та вкрутила їх у задню частину телевізора там, де зазвичай кріпиться настінне обладнання.

Потім гачки зачепили за перекладину стійки. Залишається лише відрегулювати висоту перекладини до комфортного рівня перегляду – і отримуємо ефект настінного монтажу.

Як самостійно створити підставку для телевізора: дивіться відео

Авторка зазначила, що причиною такого нестандартного рішення стала висока ціна консольних столиків. Навіть бюджетні моделі можуть коштувати понад 100 доларів.

@karolinerelster_ сказала, що її конструкція обійшлася менш ніж у 100 доларів. Тому це ідеальне рішення для людей з обмеженим бюджетом.

Крім того, стійка для одягу займає небагато місця, що особливо актуально для тісних і маленьких кімнат.

Водночас є кілька причин, чому стійка для одягу може бути неідеальною заміною тумбі під телевізор. Хоча авторка відповіла в коментарях, що користується такою конструкцією вже два роки, не всі стійки можуть бути настільки міцними. Залежно від максимально допустимого навантаження, стійка може не витримати вагу телевізора.

Якщо конструкцію випадково зачепити, телевізор може пошкодитися. Також це не найкращий варіант для домівок із маленькими дітьми чи домашніми тваринами, де стійку можуть штовхнути.

Деякі телевізори можуть бути ширшими за стійку, що ускладнить монтаж. До того ж не всі телевізори мають отвори для кріплення на задній панелі. За видимі дроти можна спіткнутися, і загалом вони мають не естетичний вигляд.

7 порад, де поставити телевізор у кімнаті

Як пише The Spruce, правильно розміщений телевізор не лише зручний для перегляду, а й гармонійно вписується в інтер'єр. Головне – врахувати розетки, світло з вікон і планування кімнати.

Поруч із розеткою

Спершу перевірте, де є найближча розетка. Потрібно місце не лише для телевізора, а й для приставки, саундбару чи інших пристроїв. Також зверніть увагу, чи не буде сонце відбиватися в екрані.

На правильній висоті

Телевізор найкраще ставити або вішати на рівні очей, коли ви сидите. Так шия не буде втомлюватися. Зазвичай центр екрана має бути приблизно на висоті 105 сантиметрів від підлоги.

Визначте головний акцент кімнати

Якщо телевізор – головний елемент кімнати, розмістіть його навпроти дивана. Якщо ж у кімнаті є камін, гарне вікно чи декоративна стіна, краще поставити телевізор збоку.

Сховайте його

Не подобається вигляд чорного екрана? Сховайте телевізор у шафу або тумбу з дверцятами. Це особливо зручно для невеликих кімнат.

Зробіть частиною декору

Телевізор можна красиво вписати в інтер'єр. Наприклад, поставити його серед полиць із книгами, фото та декором або оформити навколо нього галерею з картин.

Для кухні – складаний варіант

Для кухні чи кабінету підійде невеликий телевізор, який кріпиться під шафкою та складається, коли не потрібен.

Над каміном

Телевізор над каміном має стильний вигляд, але часто висить занадто високо. Якщо обираєте цей варіант, краще кріпити його на стіну та доповнити декором навколо.

У маленькій кімнаті обирайте компактний телевізор і меблі. У великій кімнаті маленький екран може "загубитися". Телевізор має стояти на міцній поверхні або бути надійно закріпленим. Якщо сумніваєтесь із монтажем – краще звернутися до спеціаліста.

